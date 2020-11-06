Galatasaray başarılı pasla ligde 10. sırada

7 haftalık lig periyodunda maç başına 12.6 isabetli şut çeken ve ortalama yüzde 53 topa sahip olma oranı yakalayan Galatasaray, bu istatistiklerde ilk 5'te bulunuyor.
Ancak esas sıkıntı pas yüzdesinde yaşanıyor. Cim Bom, yüzde 81.6'lık başarılı pasla ligde 10. sırada.
Antrenmanlarda da bu konunun üzerinde durulurken, oyunculardan özellikle 2. bölgede minimum pas hatası yapılması isteniyor.
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