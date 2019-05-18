Galatasaray Başakşehir maçı ne zaman, hangi kanalda? Galatasaray Başakşehir maçı şifresiz mi?

“Galatasaray Başakşehir maçı ne zaman, şifresiz mi?” sorusu futbolseverler tarafından merak ediliyor. Galatasaray Başakşehir maçı hangi kanalda? Süper Lig yarışında hangi takımın birinci olacağı araştırılıyor. Spor Toto Süper Galatasaray'a konuk olacak Lig'in 33. haftasında Medipol Başakşehir, şampiyonluk yolundaki kritik mata kazanan takım şampiyonluğa ulaşacak. Galatasaray - Medipol Başakşehir maçı 19 Mayıs Pazar günü saat 19:00'da yayınlanacak. Galatasaray - Medipol Başakşehir maçı beIN Sports 1 kanalından canlı olarak ekrana gelecek. Haberimiz içerisinden detaylara ulaşabilirsiniz.

GALATASARAY BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray - Medipol Başakşehir maçı 19 Mayıs Pazar günü saat 19:00'da yayınlanacak.

GALATASARAY BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Galatasaray - Medipol Başakşehir maçı beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Galatasaray ile Medipol Başakşehir, kazanan tarafın 2018-2019 sezonu şampiyonluğunu ilan edeceği maçta yarın Süper Lig'de 22. kez karşı karşıya gelecek.

Eski adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un 2007-2008 sezonunda ilk kez Süper Lig'de yer almasıyla başlayan rekabette geride kalan 21 maçtan 10'unu Galatasaray, 6'sını Medipol Başakşehir kazandı, 5 karşılaşma da berabere sonuçlandı.

Galatasaray'ın 35 golüne, Medipol Başakşehir 32 golle cevap verdi.

Sezonun ilk yarısında 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan müsabaka 1-1 tamamlandı.

Galatasaray, son 9 maçta 2 kez kazandı

Galibiyetin şampiyonluk anlamına geldiği kritik maç öncesi ev sahibi Galatasaray, turuncu-lacivertli takımla ligde yaptığı son 9 müsabakada 2 kez galip gelebildi.

İki takım arasında ligdeki son 9 müsabakadan 3'ü berabere bitti, Medipol Başakşehir ise 4 kez sahadan galibiyetle ayrıldı.

Galatasaray'ın sahasındaki maçlar

Galatasaray, ev sahibi olduğu lig maçlarında rakibine sadece bir kez yenildi, 5 galibiyet aldı, 4 kez berabere kaldı.

Sarı-kırmızılılar sahasındaki 10 maçta 22 gol attı, kalesinde 12 gol gördü.

Geçen sezon Türk Telekom Stadı'ndaki müsabakayı ev sahibi ekip 2-0 kazandı.

BAŞAKŞEHİR 3 EKSİKLE ÇIKACAK

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Medipol Başakşehir, şampiyonluk yolundaki kritik maçta 19 Mayıs Pazar günü Galatasaray'a konuk olacak. Kazanan takımın şampiyonluğa ulaşacağı mücadele Türk Telekom Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmada hakem Cüneyt Çakır düdük çalacak.

Averaj üstünlüğü Galatasaray'da

Zorlu mücadele öncesinde 66 puana sahip iki takımdan Galatasaray gol averajındaki üstünlüğü ile Medipol Başakşehir'in önünde yer alıyor.

Galatasaray ile Medipol Başakşehir'in ligin ilk yarısında Başakşehir'de yaptığı maç 1-1 sona ermişti. Şampiyonluk yolunda genel averajdan önce ikili averajın önemli olması sebebiyle bu maçta kazanan takım 3 puan öne geçecek ve ligin bitimine 1 hafta kala zirveyi garantileyecek.

Karşılaşmanın berabere sona ermesi halinde ise son haftada da puan eşitliğinin bozulmaması durumunda genel averaja bakılacak. Genel averajda bu maç öncesinde Galatasaray 8 gollük üstünlüğe sahip.

Emre Belözoğlu'nun durumu belirsiz

Medipol Başakşehir'de bu karşılaşma öncesinde tedavisi süren kaptan Emre Belözoğlu'nun durumu belirsizliğini koruyor.

İstanbul ekibinin, sahasında MKE Ankaragücü'nü 2-1 yendiği mücadelede sakatlanan ve oyuna devam edemeyen Emre'nin sol uyluk arka adalesinde orta derece kanama tespit edilmişti.

Yoğun bir tedavi programı uygulanan deneyimli futbolcunun maç kadrosunda yer alması bekleniyor.

Epureanu, Arda ve Demba Ba yok

Turuncu-lacivertli takımda sakatlığı süren 3 oyuncu bu mücadelede forma giyemeyecek.

Moldovalı stoper Alexandru Epureanu, Senegalli golcü Demba Ba ve Arda Turan bu karşılaşmada görev alamayacak.

Üç futbolcu sarı kart ceza sınırında

Medipol Başakşehir'de Galatasaray karşılaşması öncesinde üç oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Robinho, Emre Belözoğlu ve Junior Caiçara bu maçta da sarı kart görmeleri halinde turuncu-lacivertli takımın ligin son haftasında sahasında oynayacağı Aytemiz Alanyaspor mücadelesinde forma giyemeyecek.