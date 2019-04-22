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Galatasaray Başakşehir maçı ne zaman? GS Başakşehir maçı hangi tarihte?

Galatasaray Başakşehir maçı ne zaman" GS Başakşehir maçı hangi tarihte"

Ligin kaderini yakından etkileyecek Galatasaray Başakşehir maçı ne zaman? GS Başakşehir maçı hangi tarihte kaçıncı hafta sorusuna ligi yakından takip eden izleyiciler yanıt arıyor. Ligin bitimine çok az bir süre kala Galatasaray ile Başakşehir kıyasıya şampiyonluk yarışında yer alıyor. Lider Başakşehir takipçisi Galatasaray’ın 3 puan gerisinde yer alıyor. Bu nefes kesecek karşılaşma da ligin düğümünü çözecek. Peki, Galatasaray Başakşehir maçı ne zaman?

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Galatasaray Başakşehir maçı ne zaman sorusuna futbol severler yanıt arıyor. Spor Toto Süper Lig’de şampiyonluk için kritik viraja girilmişken GS Başakşehir maçı hangi tarihte oynanacak sorusunun cevabı da merak ediliyor. Ligin bitimine 5 hafta kala lider Başakşehir’in takipçisi Galatasaray’la oynayacağı maçın ne zaman olacağına dair araştırmalar yapılıyor.

GALATASARAY BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray sahasında Başakşehir’le ligin 33. haftasında karşılaşacak. Karşılaşmanın 18-19-20 Mayıs tarihlerinden birinde oynaması bekleniyor. TFF tarafından henüz 33.hafta fikstürü açıklanmadı. 

Medipol Başakşehir bugünkü beraberliğin ardından 62 puanda. 59 puandaki Galatasaray ile Medipol Başakşehir arasındaki fark 3 puana indi. Galatasaray ligin 31. haftasında evinde Beşiktaş, 33. haftasında ise Medipol Başakşehir’i ağırlayacak. Galatasaray, Medipol Başakşehir’i yenmesi halinde ikili averajı ele geçirecek.

Lig üçüncüsü Beşiktaş ise 53 puanda. Beşiktaş, bu hafta deplasmanda kazanırsa Başakşehir ile farkı 6’ya, Galatasaray ile farkı 3’e indirecek.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR’İN KALAN MAÇLARI

Göztepe

Sivasspor (D)

Ankaragücü

Galatasaray (D)

Alanyaspor

GALATASARAY’IN KALAN MAÇLARI

Konyaspor (D)

Beşiktaş

Çaykur Rizespor (D)

Başakşehir

Sivasspor (D)

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