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aksam.com.tr
  • 08 Eylül 2020 Salı 09:36
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Galatasaray, Bankalar Birliği'yle yaptığı anlaşmasını güncelliyor

Galatasaray, Bankalar Birliği'yle yaptığı anlaşmasını güncelliyor

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Türkiye Bankalar Birliği ile anlaşmasını 5 yıldan 12 yıla çıkarmaya hazırlanan Galatasaray, prosedürlerde son aşamaya geldi. İmzalar bu ay içinde atılacak ve Sarı-Kırmızılılar borç ödemesini 2030 yılına kadar vadeye yayacak. Ayrıca Cimbom 250 milyon TL sıcak paraya kavuşacak.

Geçen yıl Türkiye Bankalar Birliği'yle (TBB) 1.1 milyar TL yapılandırma anlaşması imzalayan Galatasaray Kulübü bu sayede 850 milyon TL finansal borç ve vadesi geçmiş borçlarını kapatmış, kasaya 250 milyon TL nakit girişi sağlamıştı.

Bankalar Birliği anlaşmasını 5 yıldan 12 yıla çıkarmaya hazırlanan sarı-kırmızılı kulüp prosedürlerde son aşamaya geldi.

Bu ay içinde resmi imzalar atılacak ve borç ödemesini 2030'a kadar yayacak olan Galatasaray bu yeni anlaşmayla yaklaşık 250 milyon TL sıcak paraya kavuşacak.

Yaz transfer dönemi sona ermeden finansal açıdan nefes alacak sarı-kırmızılı yönetim, transferde de istediği adımları daha kolay atabilecek.

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