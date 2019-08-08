Galatasaray, Bakayoko ile anlaşamazsa Muhammed Elneny'ye imza attıracak

2 stoper birden transfer etmek isteyen Fenerbahçe’de son dakika gelişmesi yaşanıyor. Sarı-Lacivertlilerin bir süredir görüşme halinde olduğu Zanka, sabaha karşı 04:30’da İstanbul’a geldi. Zanka’yı Damien Comolli ve Selahattin Baki karşıladı.

Falcao'dan heyecanlandıran mesaj! Muslera ve Donk cevap verdi

Galatasaray'ın uzun süredir peşinde olduğu Kolombiyalı yıldız oyuncu Radamel Falcao, sosyal medyadan taraftarları heyecanlandıran bir paylaşım yaptı. Yıldız golcünün yaptığı paylaşıma Fernando Muslera ve Ryan Donk cevap verdi, Abdurrahim Albayrak da bu yorumların ardından Falcao’yu takibe aldı.