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aksam.com.tr
  • 06 Eylül 2020 Pazar 09:29
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Galatasaray, Badou Ndiaye ile anlaştı

Galatasaray, Badou Ndiaye ile anlaştı

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Hürriyet

Orta saha transferi için girişimlerini sıklaştıran Galatasaray, eski futbolcusu Badou Ndiaye ile anlaşmaya vardı. Senegalli orta saha oyuncusu maaşında ciddi anlamda indirime gitti. Sarı-Kırmızılılar, İngiliz ekibi Stoke City ile görüşmelerini sürdürüyor.

Hatayspor ile oynanan hazırlık maçı sonrasında orta saha transferinde görüşmelerini hızlandıran Galatasaray'da sürpriz bir isim ön plana çıktı. Stoke City, Badou Ndiaye'yi yeniden kiralama kararı aldı. Galatasaray eski oyuncusuyla görüşmelere başladı. Yaklaşık 4 gündür transfer heyeti, Badou Ndiaye ile görüşüyor.

NDIAYE ŞARTLARI KABUL ETTİ

Ndiaye, Galatasaray'ın şartlarını kabul etti. Ücretinde de ciddi anlamda indirim yaptı. Eğer Galatasaray, İngiliz kulübüyle anlaşırsa Ndiaye 1 yıllığına kiralanacak ve yeniden sarı-kırmızılı formayı giyecek.

FATİH TERİM ONAY VERDİ

Fatih Terim de eski oyuncusunun sarı-kırmızılı takıma geri dönmesine izin vermiş durumda. Bu transfer önümüzdeki hafta netlik kazanacak. Galatasaray, hem oyuncunun maaşını hem kiralama bedelini 2-2.5 milyon euro arası bir maliyete sıkıştırırsa Ndiaye, sarı-kırmızılı takımın formasını giyecek.

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