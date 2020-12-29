Galatasaray Aytaç Kara'dan sonra Hasan Hüseyin Acar'ı da transfer ediyor

Cim Bom'un Süper Lig'den yapmayı düşündüğü tek takviye Aytaç Kara değil. Galatasaray'ın gündeminde Hasan Hüseyin Acar da var.
YILLIK ÜCRETİNDE ANLAŞMA SAĞLANIRSA İMZAYI ATACAK
Sarı-Kırmızılılar, geçtiğimiz günlerde Kayserispor'la yolları ayrılan 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Hasan Hüseyin Acar'ı da gündemine aldı. Bonservisi elinde bulunan ve orta alanda birçok pozisyonda görev yapabilen Hasan Hüseyin'le yıllık ücret konusunda anlaşma sağlanması halinde, bu transferin de gerçekleşmesine yüksek ihtimal gözüyle bakılıyor.
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