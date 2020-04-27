Galatasaray, Aytaç Kara transferini takasla bitirmek istiyor

Mustafa Cengiz yönetimi, futbolculardan indirim istemiş ve 60 milyon Euro'nun üzerindeki takım bütçesini de aşağı çekmeyi kaçınılmaz hale getirmişti. Bunlara bir de yeni kadro planlamasındaki tasarruflar eklendi.
Yerli ve milli değerlere ağırlık veren sarı-kırmızılılar anlaşmaları da TL üzerinden yapma kararı almıştı. İşte bu bağlamda çalışmalar devam ederken öne çıkan iki isim Sivasspor'da çok iyi işlere imza atan ve sezon sonu mukaveleleri sona erecek olan Emre Kılınç ile Mert Hakan Yandaş'tı. İkilide çok önemli mesafe alınmıştı.
TRANSFER TAKASLA BİTİRİLECEK
İki yerli gözdeye bir isim daha eklendi. O da Kasımpaşa'da ter döken ve 2021'de mukavelesi sona erecek olan Aytaç Kara.
Orta sahada görev alan 27 yaşındaki oyuncu için görüşme masasında izlenecek politika belli. Mustafa Cengiz yönetiminin önceliği kadro fazlası oyuncuları takasta kullanmak ve böylece bir taşla iki kuş vurmak.
TAKAS OLMAZSA 1,5 MİLYON EURO ÖNERİLECEK
Kasımpaşa yönetimi, takas teklifini kabul etmezse bonservis bedeli için ücret görüşmelerine geçilecek. Galatasaray'ın Aytaç Kara için gözden çıkardığı en fazla bütçe ise 1,5 milyon Euro civarında. Aytaç Kara'nın da teknik direktör Fatih Terim'le çalışmayı çok istediği biliniyor.
Aytaç Kara'nın kariyerinde Altay, Eskişehir, Trabzonspor, Yeni Malatyaspor, Bursaspor ve Kasımpaşa kulüpleri var. Ve bu süreçte oyuncu için Eskişehir 200 bin Euro, Trabzonspor ise 2,1 milyon Euro bonservis bedeli ödedi. Kara'nın güncel piyasa değeri de 1,4 milyon Euro.
(Sabah)
Devlerin kıskacında olan Fenerbahçe'nin genç kalecisi Altay Bayındır'la ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İngitere Premier Lig ekiplerinden Sheffield United'ın teknik direktörü Chris Wilder'ın, Sarı-Lacivertlilerin 22 yaşındaki file bekçisini istediği öne sürüldü. Haberin detayında transferin bitme olasılığının yüzde 90 olarak aktarılması dikkat çekti.
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