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aksam.com.tr
  • 27 Nisan 2020 Pazartesi 16:03
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  • 27 Nisan 2020 Pazartesi 16:08

Galatasaray, Aytaç Kara transferini takasla bitirmek istiyor

Galatasaray, Aytaç Kara transferini takasla bitirmek istiyor

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Sivasspor'dan Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç'ı transfer eden Galatasaray'ın gündemine bir yerli daha girdi. Sarı-Kırmızılılar, Kasımpaşa ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan Aytaç Kara'yı takasla kadrosuna katmak istiyor. Mavi-Beyazlıların takası kabul etmemesi halinde ise Galatasaray'ın sunacağı teklif 1,5 milyon Euro. Fatih Terim ile çalışmayı çok isteyen Aytaç Kara da Cimbom'a gelmeye dünden razı.

Mustafa Cengiz yönetimi, futbolculardan indirim istemiş ve 60 milyon Euro'nun üzerindeki takım bütçesini de aşağı çekmeyi kaçınılmaz hale getirmişti. Bunlara bir de yeni kadro planlamasındaki tasarruflar eklendi.

Yerli ve milli değerlere ağırlık veren sarı-kırmızılılar anlaşmaları da TL üzerinden yapma kararı almıştı. İşte bu bağlamda çalışmalar devam ederken öne çıkan iki isim Sivasspor'da çok iyi işlere imza atan ve sezon sonu mukaveleleri sona erecek olan Emre Kılınç ile Mert Hakan Yandaş'tı. İkilide çok önemli mesafe alınmıştı.

TRANSFER TAKASLA BİTİRİLECEK

İki yerli gözdeye bir isim daha eklendi. O da Kasımpaşa'da ter döken ve 2021'de mukavelesi sona erecek olan Aytaç Kara.

Orta sahada görev alan 27 yaşındaki oyuncu için görüşme masasında izlenecek politika belli. Mustafa Cengiz yönetiminin önceliği kadro fazlası oyuncuları takasta kullanmak ve böylece bir taşla iki kuş vurmak.

TAKAS OLMAZSA 1,5 MİLYON EURO ÖNERİLECEK

Kasımpaşa yönetimi, takas teklifini kabul etmezse bonservis bedeli için ücret görüşmelerine geçilecek. Galatasaray'ın Aytaç Kara için gözden çıkardığı en fazla bütçe ise 1,5 milyon Euro civarında. Aytaç Kara'nın da teknik direktör Fatih Terim'le çalışmayı çok istediği biliniyor.

Aytaç Kara'nın kariyerinde Altay, Eskişehir, Trabzonspor, Yeni Malatyaspor, Bursaspor ve Kasımpaşa kulüpleri var. Ve bu süreçte oyuncu için Eskişehir 200 bin Euro, Trabzonspor ise 2,1 milyon Euro bonservis bedeli ödedi. Kara'nın güncel piyasa değeri de 1,4 milyon Euro.

(Sabah)

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