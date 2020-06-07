Galatasaray ayak tenisi oynadı

Ersun Yanal ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışlarına başlayan Fenerbahçe'de taraftarları şok eden gerçek ortaya çıktı. Sarı-Lacivertli yönetimin, 1 aydan fazla bir süredir hiçbir teknik adamla görüşmediği ortaya çıktı.

Emre'den ses getirecek transfer! Bitti bu iş

Gelecek sezon Fenerbahçe'de sportif direktörlük görevini yürütecek olan Emre Belözoğlu, Nuri Şahin'i ikna etti ve başarılı futbolcudan transfer sözü aldı. Öte yandan Belözoğlu, Andre Schürrle için de Nuri Şahin'den bilgiler aldı.