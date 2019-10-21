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Galatasaray Avrupa'da galibiyeti unuttu

Galatasaray Avrupa'da galibiyeti unuttu

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun üçüncü haftasında İspanya temsilcisi Real Madrid'i konuk edecek Galatasaray, Avrupa kupalarında son dönemlerde adeta galibiyeti unuttu.

Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında çıktığı son 28 karşılaşmada sadece iki kez taraftarına galibiyet sevinci yaşatabildi.

Galatasaray, 2013-2014 sezonundaki Juventus galibiyetinin ardından oynadığı 28 Avrupa kupası müsabakasında rakiplerine iki kez üstünlük kurabildi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2014-2015 sezonunda Anderlecht, Arsenal ve Borussia Dortmund ile aynı grupta yer alan sarı-kırmızılılar, o sezon galibiyet sevinci yaşayamazken, grubu 5 yenilgi ve bir beraberlikle noktaladı.

Juventus maçı sonrası Avrupa'da 10 maçta galibiyet yaşayamayan sarı-kırmızılılar, 2015-2016 sezonunda Şampiyonlar Ligi gruplarında Benfica'yı İstanbul'da 2-1 mağlup ederek bu şanssızlığına son verdi.

Benfica maçı sonrası yine Avrupa'da istediği sonuçlara ulaşamayan Galatasaray, sonraki 7 müsabakada galibiyet yüzü göremedi.

- Son 9 maçta galip gelemedi

Avrupa kupalarındaki galibiyet hasretini geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nin ilk maçındaki Lokomotiv Moskova'yı 3-0 yenerek noktalayan sarı-kırmızılı takım, bu sonucun ardından yine kötü sonuçlara imza attı.

Galatasaray, Lokomotiv Moskova galibiyetinin ardından geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki 5 karşılaşmada bir beraberlik alıp, 4 kez mağlup oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ardından UEFA Avrupa Ligi'nde iki karşılaşmaya çıkan Galatasaray, birer beraberlik ve yenilgiyle Avrupa defterini kapattı.

Sarı-kırmızılılar, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki ilk maçında deplasmanda Belçika temsilcisi Club Brugge ile berabere kalırken, sahasında Fransa'nın Paris Saint-Germain takımına mağlup oldu.

Sarı-kırmızılı ekip, Avrupa kupalarındaki son 28 maçında iki kez kazanırken, 17 defa mağlup oldu. Galatasaray, söz konusu dönemdeki 9 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.

- Gol yollarında etkisiz kaldı

Galatasaray, Avrupa kupalarındaki son 9 maçta gol yollarında etkisiz bir görüntü çizdi.

Sarı-kırmızılı ekip, geçen sezon sahasında 3-0 kazandığı Lokomotiv Moskova maçından sonra çıktığı 9 karşılaşmada galibiyet yüzü göremedi. Galatasaray, söz konusu süreçte sadece 2 müsabakada rakip fileleri havalandırırken, 7 karşılaşmada gol atamadı.

Galatasaray, Avrupa kupalarındaki son 9 maçta 3 kez gol sevinci yaşarken, kalesindeki 11 gole engel olamadı.

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