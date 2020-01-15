Galatasaray avantajı kaptı

Avcı'dan muhabire: Sen de savunmaya geçme!

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, BB Erzurumspor'a 3-2 mağlup oldukları maçın ardından, maç öncesinde olduğu gibi karşılaşmanın saatine tepki gösterdi ve A Spor muhabiri ile de tartışmaya girdi.