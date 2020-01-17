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aksam.com.tr
  • 17 Ocak 2020 Cuma 18:57
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  • 17 Ocak 2020 Cuma 18:57

Galatasaray, Atalay Babacan'ın sözleşmesini uzattı

Galatasaray, Atalay Babacan'ın sözleşmesini uzattı

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Galatasaray'da altyapıdan yetişen orta saha oyuncusu Atalay Babacan'ın sözleşmesi uzatıldı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, anlaşması sezon sonunda bitecek 19 yaşındaki Atalay ile 2021-2022 sezonu sonuna kadar yeni sözleşme imzaladı.

Denizlispor'dan 2013'te amatör olarak transfer edilen ve 2017'de profesyonel sözleşme imzalanan Atalay Babacan, A takımla 3 Ziraat Türkiye Kupası maçında forma giydi ve 1 kez gol sevinci yaşadı.

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