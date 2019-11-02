Galatasaray, Atalay Babacan ve Mustafa Kapı'yla da sözleşme imzalıyor

Galatasaray'da Yunus Akgün ile sözleşme imzalanmasının ardından iki genç futbolcu ile daha yeni imzalar atılıyor.

Fatih Terim talebi doğrultusunda 19 yaşındaki Atalay Babacan ve 17 yaşındaki Mustafa Kapı ile görüşmelere başlayan sarı-kırmızılı kulüp kısa bir süre içerisinde iki genç futbolcu ile sözleşme imzalayacak.

Galatasaray U19 Takımı'nda forma giyen Atalay ve Mustafa'yı kamp çalışmalarında değerlendiren ve A Takım ile antrenmanlara çıkartan Fatih Terim, iki genç futbolcuya da Türkiye Kupası maçlarında forma şansı verecek.

Fatih Terim, 2-0 kazanılan Çaykur Rizespor maçının ardından yaptığı açıklamada da, "Transfer yaparken oyuncuların geçmişine harcama yapıyoruz, aslında geleceğine harcama yapmamız gerekir. Bunu değiştirmeliyiz. Yöneticiler ile de bunu görüşerek bu durumu kulübün prensibi haline getirmeliyiz. Altyapıya bakış açımız bizim çok net. Galatasaray, ileride kendisine faydası olacak ya da faydalı olacağını düşündüğü oyuncuları zaten bırakmaz" dedi.

(Sporx)