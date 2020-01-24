Galatasaray aradığı stoperi İtalya'nın Torino takımında buldu

Savunmanın ortasına takviye hazırlığında olan Galatasaray'ın Torinolu Lyanco'yu istediği iddia edildi.

Savunmanın ortasına takviye yapmak isteyen Galatasaray'ın Torino'dan Lyanco'yu istediği iddia edildi.

İtalyan basınına yansıyan haberlerde Torino'nun Brezilyalı savunma oyuncusu Lyanco için Galatasaray'ın teklif yaptığı iddia edildi.



İddialara göre bir süredir sakatlığı süren ancak sağlığına kavuştuktan sonra kadroya girmesi zor görünen Lyanco'nun takımdan ayrılması gündeme geldiği ve sarı kırmızılar tarafından teklif aldığı kaydedildi.

Galatasaray'ın yanı sıra Alman kulübü Wolfsburg'un da Brezilyalı savunmacı için teklif yaptığı ifade edilirken Torino teknik direktörü Walter Mazzari tarafından Lyanco'ya izin çıktı. Kulüpler arasındaki görüşmelerin ise yakın zamanda gerçekleşeceği de iddialar arasında...

Öte yandan 2019 Temmuz'unda Lyanco'nun sözleşmesi 2024'e kadar uzatılmıştı. Oyuncuyla uzun süreli çalışmak isteyen Torino kulübünün ise Ljanco'yu kiralama yoluyla maç kondisyonu kazanması amacıyla sezon sonuna kadar geçici olarak göndermek istediği de gelen haberler arasında...

Lyanco bu sezon 6 maçta forma giydi. 187 cm boya sahip olan 22 yaşındaki stoper sağ ayağını kullanıyor.

TERİM STOPER İSTEDİĞİNİ AÇIKLADI

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Çaykur Rizespor maçının ardından yaptığı açıklamada yönetimden stoper takviyesi istediğini açıkladı.

Terim, "Bir stoper istedim ama olmazsa yapacak bir şeyimiz yok, dünyanın sonu değil." sözleriini kullanmıştı.

(Sporx)