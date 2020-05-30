Galatasaray aradığı sağ beki Almanya'da buldu

AKŞAM / Orçun ÖZATEŞ
YAKLAŞIK 2 sene önce Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in emri ile başlayan ‘genç gurbetçi taraması’ ilk meyvesini vermek üzere… Sarı-Kırmızılılar, uzun süredir takip ettiği Fortuna Düsseldorf U23 takımının sağ beki Amed Öncel’i kadrosuna katmak için girişimleri hızlandırdı. 20 yaşındaki oyuncunun sezon sonu sözleşmesi sona eriyor. Amed Öncel, takımı Fortuna Düsseldorf’un profesyonel sözleşme teklifini kabul etmedi. Genç oyuncu, sezon sonunda sadece yetiştirme bedeli karşılığında herhangi bir takıma transfer olabilecek.
MİLLİ TAKIM FORMASI DA GİYİYOR
Amed’in yetiştirme bedeli ise yaklaşık 300 bin euro... 20 yaşındaki sağ bek Türkiye U17 ve U18 Mili Takımları’nda da forma giydi. Galatasaray, Amed Öncel’i milli formayı giymesiyle yakın takibe aldı. Almanya’da oynadığı bazı maçları Galatasaray’ın görevlendirdiği scout ekibi takip etti. Aslen Diyarbakır’lı olan Amed Öncel’in bir erkek kardeşi var, o da futbol oynuyor
30 METREYİ 3.8 SANİYEDE KOŞUYOR
30 metreyi 3.8 saniyede koşan, stoper oynama sezgilerine de sahip olan Amed Öncel Wolfsburg, AZ Alkmaar, Salzburg ve Rapid Wien tarafından da takip edildi. 20 yaşındaki başarılı sağ bek bol bol bindirmeler yapıp, ileri çıkarak ortalar da yapıyor. Oyuncunun Galatasaray’da oynamak için bir hayli hevesli olduğu da ifade edildi.
Sarı-Kırmızılılar, uzun süredir takip ettiği Fortuna Düsseldorf U23 takımının sağ beki Amed Öncel'i kadrosuna katmak için girişimlere başladı. Cim-Bom, 300 bin euro yetiştirme bedeli ödeyerek bu transferi bitirmek istiyor.
Yeni sezonda kadroda düşünülmeyen Hasan Ali Kaldırım'a, kendisiyle sözleşme yenilenmeyeceği bildirildi. Milli oyuncu 30 Haziran itibariyle serbest kalacak. Hasan Ali'nin şimdiden kulüp arayışlarına başladığı da belirtildi.
Alman basını, Bochum'da harika bir sezon geçiren 23 yaşındaki Kongolu forvet Silvere Ganvoula'yı isteyen takımların arasında Beşiktaş'ın da olduğunu yazdı...
Kolombiya AS gazetesi, Falcao'nun 2019 yılında ölen babası Radamel Garcia'nın ‘Golcülük kanında var' söylemlerini yeniden hatırlattı. Haberde Garcia ve Falcao'nun ilginç resimleri de paylaşıldı.
Fenerbahçe Falette'in bonservisini alıyor.
Almanya, İstanbul'da yapılacağı açıklanan Şampiyonlar Ligi finalini ülkesinde oynatmak için her yolu deniyor. Bunun için UEFA'daki bazı isimlerle görüşmeler yapıldığı öğrenildi.
Sezon sonunda Bournemouth ile sözleşmesi bitecek olan İskoç kanat oyuncusu Ryan Fraser, G.Saray'a transfer olabilir.