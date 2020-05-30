  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 30 Mayıs 2020 Cumartesi 08:00
  • |
  • Son Güncelleme:

Galatasaray aradığı sağ beki Almanya'da buldu

Galatasaray aradığı sağ beki Almanya'da buldu

Paylaş

Sarı-Kırmızılılar, uzun süredir takip ettiği Fortuna Düsseldorf U23 takımının sağ beki Amed Öncel'i kadrosuna katmak için girişimlere başladı. Cim-Bom, 300 bin euro yetiştirme bedeli ödeyerek bu transferi bitirmek istiyor.

AKŞAM / Orçun ÖZATEŞ

YAKLAŞIK 2 sene önce Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in emri ile başlayan ‘genç gurbetçi taraması’ ilk meyvesini vermek üzere… Sarı-Kırmızılılar, uzun süredir takip ettiği Fortuna Düsseldorf U23 takımının sağ beki Amed Öncel’i kadrosuna katmak için girişimleri hızlandırdı. 20 yaşındaki oyuncunun sezon sonu sözleşmesi sona eriyor. Amed Öncel, takımı Fortuna Düsseldorf’un profesyonel sözleşme teklifini kabul etmedi. Genç oyuncu, sezon sonunda sadece yetiştirme bedeli karşılığında herhangi bir takıma transfer olabilecek.

MİLLİ TAKIM FORMASI DA GİYİYOR

Amed’in yetiştirme bedeli ise yaklaşık 300 bin euro... 20 yaşındaki sağ bek Türkiye U17 ve U18 Mili Takımları’nda da forma giydi. Galatasaray, Amed Öncel’i milli formayı giymesiyle yakın takibe aldı. Almanya’da oynadığı bazı maçları Galatasaray’ın görevlendirdiği scout ekibi takip etti. Aslen Diyarbakır’lı olan Amed Öncel’in bir erkek kardeşi var, o da futbol oynuyor

30 METREYİ 3.8 SANİYEDE KOŞUYOR

30 metreyi 3.8 saniyede koşan, stoper oynama sezgilerine de sahip olan Amed Öncel Wolfsburg, AZ Alkmaar, Salzburg ve Rapid Wien tarafından da takip edildi. 20 yaşındaki başarılı sağ bek bol bol bindirmeler yapıp, ileri çıkarak ortalar da yapıyor. Oyuncunun Galatasaray’da oynamak için bir hayli hevesli olduğu da ifade edildi.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Golcülük Falcao'nun ruhunda var

title

Almanlar'dan Şampiyonlar Ligi için çirkin lobi

title

Fenerbahçe'de Falette kararı

Türkiye'nin ilk kadın parkur sporcusu Hazal Nehir'den evde parkur videosu

SPOR GÜNDEMİ

Galatasaray aradığı sağ beki Almanya'da buldu
Galatasaray aradığı sağ beki Almanya'da buldu

Galatasaray aradığı sağ beki Almanya'da buldu

Sarı-Kırmızılılar, uzun süredir takip ettiği Fortuna Düsseldorf U23 takımının sağ beki Amed Öncel'i kadrosuna katmak için girişimlere başladı. Cim-Bom, 300 bin euro yetiştirme bedeli ödeyerek bu transferi bitirmek istiyor.

Fenerbahçe'de son yolcu belli oldu
Fenerbahçe'de son yolcu belli oldu

Fenerbahçe'de son yolcu belli oldu

Yeni sezonda kadroda düşünülmeyen Hasan Ali Kaldırım'a, kendisiyle sözleşme yenilenmeyeceği bildirildi. Milli oyuncu 30 Haziran itibariyle serbest kalacak. Hasan Ali'nin şimdiden kulüp arayışlarına başladığı da belirtildi.

Beşiktaş'a 'kule' forvet
Beşiktaş'a 'kule' forvet

Beşiktaş'a 'kule' forvet

Alman basını, Bochum'da harika bir sezon geçiren 23 yaşındaki Kongolu forvet Silvere Ganvoula'yı isteyen takımların arasında Beşiktaş'ın da olduğunu yazdı...

Golcülük Falcao'nun ruhunda var
Golcülük Falcao'nun ruhunda var

Golcülük Falcao'nun ruhunda var

Kolombiya AS gazetesi, Falcao'nun 2019 yılında ölen babası Radamel Garcia'nın ‘Golcülük kanında var' söylemlerini yeniden hatırlattı. Haberde Garcia ve Falcao'nun ilginç resimleri de paylaşıldı.

Fenerbahçe'de Falette kararı
Fenerbahçe'de Falette kararı

Fenerbahçe'de Falette kararı

Fenerbahçe Falette'in bonservisini alıyor.

Almanlar'dan Şampiyonlar Ligi için çirkin lobi
Almanlar'dan Şampiyonlar Ligi için çirkin lobi

Almanlar'dan Şampiyonlar Ligi için çirkin lobi

Almanya, İstanbul'da yapılacağı açıklanan Şampiyonlar Ligi finalini ülkesinde oynatmak için her yolu deniyor. Bunun için UEFA'daki bazı isimlerle görüşmeler yapıldığı öğrenildi.

Galatasaray için Fraser iddiası
Galatasaray için Fraser iddiası

Galatasaray için Fraser iddiası

Sezon sonunda Bournemouth ile sözleşmesi bitecek olan İskoç kanat oyuncusu Ryan Fraser, G.Saray'a transfer olabilir.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.