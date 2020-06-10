Galatasaray Antalya'dan cevap alamadı

Galatasaray'ın Süper Lig'in yeniden başlamasından önce Antalya'da kamp yapamama nedeni ortaya çıktı.

Rize deplasmanı öncesi Antalya'da bir hafta kamp yapıp maça da bu şehirden geçmeyi planlayan Galatasaray'da, görüşülen otellerden hijyen ve tedbirlerle ilgili beklenen geri dönüş yapılmadı.

Sarı-Kırmızılı kafile bu nedenle çalışmalarını Florya'da sürdürüyor. Ancak birkaç günlük de olsa kamp imkanı belirirse, Galatasaray'ın Antalya'ya geçme ihtimalinin devam ettiği gelen haberler arasında.

(Türkiye Gazeteci)

