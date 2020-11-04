Galatasaray, Ankaragücü'nden Atakan Çankaya'yı gündemine aldı

Galatasaray’da yönetim yaz transfer döneminde istenilen birçok transferi gerçekleştiremezken orta saha için de gerekli takviye yapılmadığı gerekçesiyle büyük tepki almıştı. Sarı-kırmızılılarda şimdiden birçok kişi gözünü ocak ayına çevirirken teknik heyet de bir yandan yeni planlamaları yapıyor.
ATAKAN GALATASARAY'IN RADARINDA
Orta sahaya mutlaka takviye isteyen teknik direktör Fatih Terim ve kurmayları, eski öğrencileri Jean Michel Seri’nin yanı sıra başka futbolcuları da inceliyor.
Sarı-kırmızılıların radarına son olarak Ankaragücü forması giyen Atakan Çankaya girdi. Galatasaray’a karşı iyi bir performans gösteren 22 yaşındaki futbolcu özellikle temposu ve fiziğiyle dikkat çekti. Devre arasına kadar özel olarak takip edilecek Atakan, daha önce Altay ve Osmanlıspor formaları giymişti. Kulübüyle olan sözleşmesi 2021 yılına kadar devam eden Çankaya, bu sezon 3 maçta forma giydi.
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Devre arası transfer dönemine yoğunlaşan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in listesinin ilk sırasında yine Henry Onyekuru yer alıyor.
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