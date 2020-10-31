Galatasaray Ankaragücü karşısında sürprize izin vermedi

Galatasaray, Süper Lig'in 7. haftasında MKE Ankaragücü'nü konuk etti.
Sarı-kırmızılılar, 45+2'de Ryan Babel'in attığı golle karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.
Galatasaray'da maça 11'de başlayan Marcelo Saracchi ve Marcao karşılaşmanın ikinci yarısında sakatlandı.
Oyuna devam edemeyen Uruguaylı sol bek, yerini Emre Taşdemir'e bırakırken Marcao ise Donk'a bıraktı.
Bu sonuçla üst üste ikinci galibiyetini alan Galatasaray puanını 13'e çıkarırken MKE Ankaragücü ise 1 puanda kaldı.
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