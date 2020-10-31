Galatasaray Ankaragücü karşısında sürprize izin vermedi

Trabzonspor'un da istediği Abdullah Avcı, Antalyaspor'a 4 yıllık imza attı.

Trabzonspor'un yeni hocası kim olacak?

Trabzonspor'da Eddie Newton ile yolların ayrılmasının ardından yeni teknik direktörün kim olacağı merak konusu oldu. İşte Fırtına'nın hoca adayları...