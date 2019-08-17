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aksam.com.tr
  • 17 Ağustos 2019 Cumartesi 14:39
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  • 17 Ağustos 2019 Cumartesi 14:42

Galatasaray alt yapısından Bayern Münih'e transfer oldu

Galatasaray alt yapısından Bayern Münih'e transfer oldu

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Galatasaray altyapısında forma giyen Hakan Balta'nın oğlu Çağrı Hakan Balta, Almanya'nın Bayern Münih takımına transfer oldu.

Galatasaray'ın eski futbolcularından Hakan Balta'nın oğlu Çağrı Hakan Balta, Bayern Münih'e transfer oldu.

Galatasaray altyapısında forma giyen 11 yaşındaki Çağrı Hakan Balta, Instagram hesabından yaptığı veda paylaşımında Almanya'ya gittiğini açıkladı.

Çağrı Hakan Balta, Instagram hesabından şu sözleri kullandı;

''DUALARINIZI EKSİK ETMEYİN''

''8 yıldır büyük GALATASARAY formasını giyebildiğim için çok mutluyum.Beni seven ve bana hep güvenen tüm GALATASARAY ailesine çok teşekkür ederim. Siz benim ailemsiniz. Hep öyle kalacaksınız.Bana bu değerli plaketi layık gören sayın koordinatörümüz Ali Yavaş'a çok teşekkür ederim.Hep en güzel köşemde saklayacağım.Üzerimde emeği olan hocalarımdan İrfan Hocam,Mithat Hocam ve teknik ekipteki herkese ayrıca çok teşekkür ederim. Takım arkadaşlarım.. Sizleri çok özleyeceğim.Şimdi belki kısa,belki de uzun bir süre için ayrılık vakti. Galatasaray'lı Çağrı olarak Almanya'da çok başarılı olup sizleri hep gururlandırmak ve aynı çatı altında tekrardan bir araya gelmek için çok çalışacağıma söz veriyorum..Dualarınızı üzerimden eksik etmeyin..Hoşçakalın''

''SENİ ALİ SAMİ YEN'DE GÖRMEK TEK HAYALİMİZ''

Hakan Balta ise Almanya'nın yolunu tutan oğlu için şu paylaşımı yaptı;

''Canım oğlum..Daha başarılı,daha güçlü olmak için çıktığın bu yolda Allah seni utandırmasın. Nerde olursan ol çok çalışıp başarıyı koparacağına eminim.Daha yolun başındasın,zaman neyi yaşatır bilemeyiz ama bir gün parçalı forma altında seni Ali Sami Yen'de görmek tek hayalimiz,biliyorsun. Yeni takımında burda edindiğin sporcu ahlakını sürdüreceğinden şüphem yok. Büyük bir camiadan yine büyük bir takıma geçiyorsun..Sana söylediklerimi hic kulak ardı etmediğini bildiğimden..sana tek sözüm "Allah utandırmasın oğlum.''

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