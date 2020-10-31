Galatasaray Aliağa Petkimspor deplasmanında 19 sayı fark yedi

Müsabakaya Ege ve Hummer'ın basketleriyle 6-0'lık seriyle başlayan Aliağa Petkimspor, aradaki farkı 8 sayıya (11-3) kadar çıkardığı ilk periyodu 19-12 üstün tamamladı.
İkinci periyotta Ray ve Ege'nin üst üste basketleriyle aradaki farkı yükselten ev sahibi ekip, 18. dakika içinde 15 sayılık farka ulaştı: 37-22. Kalan bölümde Galatasaray'ın daha etkili olduğu bölümde üstünlüğünü koruyan Aliağa Petkimspor, devreyi 40-32 önde bitirdi.
Üçüncü periyoda etkili başlayan Galatasaray, 23. dakikada Williams'ın smaç basketiyle 43-42 öne geçti. Üstünlüğü tekrar ele geçiren Aliağa Petkimspor karşısında Galatasaray 50-50 eşitliği yakalasa da ev sahibi ekip periyodu 58-52 üstün tamamladı.
Son periyotta etkili oyununa devam eden Aliağa Petkimspor, müsabakadan 83-64 galip ayrıldı.
Karşılaşmadan önce depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunan müsabakaya her iki takım basketbolcuları birlikte taşıdıkları "Yaşadığımız deprem nedeniyle İzmir'imize geçmiş olsun." yazılı pankartla çıktı.
Aliağa Petkimspor: 83 - Galatasaray: 64
Salon: ENKA
Hakemler: Mehmet Karabilecen, Hüseyin Çelik, Ahmet Tatlıcı
Aliağa Petkimspor: Vasiliauskas 10, Ray 16, Ege Arar 9, Hummer 13, Wimbush 7, Boran Güler, Yiğitcan Turna 8, Deniz Çelen, Hakan Yapar 2, Zack 2, Canberk Kuş 6, Alp Karahan 10
Galatasaray: Hamilton 17, Macon 9, Göksenin Köksal 6, Williams 14, Motum 12, Hunter, Barış Ermiş, Yiğit Arslan 5, Berke Atar, Ayberk Olmaz 1
1. periyot: 19-12
Devre: 40-32
3. periyot: 58-52
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