Galatasaray, Alanyaspor karşısında tur için sahada! Muhtemel 11'ler...

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ikinci maçında ilk maçı 2-0 kaybeden Galatasaray, Alanyaspor karşısına çıkıyor.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövaşında Galatasaray, Alanyaspor'u konuk ediyor.

Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 20:30'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Mücadele A Spor'dan naklen yayınlanacak.

İki takımın eksikleri

Galatasaray'da sakatlıkları devam eden Falcao ve Saracchi maç kadrosunda olmayacak.

Alanyaspor'un tek eksiği ise Juanfran.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Okan, Şener, Donk, Marcao, Linnes, Lemina, Belhanda, Taylan, Sekidika, Onyekuru, Adem Büyük

Alanyaspor: Marafona, Kaan, Tzavellas, Caulker, Onur Bulut, Ceyhun, Siopis, Junior Fernandes, Bakasetas, Bammou, Cisse

Tur ihtimalleri

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Alanyaspor Galatasaray'ı 2-0 mağlup etmişti. Galatasaray'ın yarı finale çıkabilmesi için sahasında gol yemeden 3 farklı kazanması gerekiyor. Her türlü beraberlik Alanyaspor'un lehine olurken maçın normal süresinin 2-0 Galatasaray lehine sona ermesi durumunda ise uzatmalara gidilecek.

Son 5 maç

Galatasaray ve Alanyaspor'un aralarında oynadığı son 5 maçta Galatasaray'ın üstünlüğü göze çarpıyor. Sarı kırmızılı takım 5 maçın 3'ünü kazanırken 1 maçı Alanyaspor kazandı, 1 maç ise berabere sona erdi.

(Sporx)