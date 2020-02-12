Galatasaray, Alanyaspor karşısında tur için sahada! Muhtemel 11'ler...

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövaşında Galatasaray, Alanyaspor'u konuk ediyor.
Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 20:30'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Mücadele A Spor'dan naklen yayınlanacak.
İki takımın eksikleri
Galatasaray'da sakatlıkları devam eden Falcao ve Saracchi maç kadrosunda olmayacak.
Alanyaspor'un tek eksiği ise Juanfran.
MUHTEMEL 11'LER
Galatasaray: Okan, Şener, Donk, Marcao, Linnes, Lemina, Belhanda, Taylan, Sekidika, Onyekuru, Adem Büyük
Alanyaspor: Marafona, Kaan, Tzavellas, Caulker, Onur Bulut, Ceyhun, Siopis, Junior Fernandes, Bakasetas, Bammou, Cisse
Tur ihtimalleri
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Alanyaspor Galatasaray'ı 2-0 mağlup etmişti. Galatasaray'ın yarı finale çıkabilmesi için sahasında gol yemeden 3 farklı kazanması gerekiyor. Her türlü beraberlik Alanyaspor'un lehine olurken maçın normal süresinin 2-0 Galatasaray lehine sona ermesi durumunda ise uzatmalara gidilecek.
Son 5 maç
Galatasaray ve Alanyaspor'un aralarında oynadığı son 5 maçta Galatasaray'ın üstünlüğü göze çarpıyor. Sarı kırmızılı takım 5 maçın 3'ünü kazanırken 1 maçı Alanyaspor kazandı, 1 maç ise berabere sona erdi.
(Sporx)
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