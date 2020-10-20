Galatasaray Alanyaspor karşısında bir ilki yaşadı

Süper Lig’in 5. haftasında Türk Telekom Stadyumu’nda Alanyaspor ile karşılaşan Galatasaray sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. Sarı-kırmızılılar rakibine karşı evinde ilk kez yenildi. Bugüne kadar 4’ü Süper Lig, 1’i de Ziraat Türkiye Kupası maçı olmak üzere toplam 5 müsabakada kazanan Galatasaray olmuştu. Turuncu-yeşilliler, rakibine karşı oynadığı 6. deplasman maçında ilk galibiyetini elde etti.
Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor ile sahasında oynadığı maçlarda ilk kez mağlup oldu.
Süper Lig'in 5. haftasında konuk olduğu Galatasaray'ı 2-1 yenen Aytemiz Alanyaspor'un teknik direktörü Çağdaş Atan, galibiyeti hak ettiklerini söyledi.
Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray'ı deplasmanda 2-1 mağlup eden Aytemiz Alanyaspor'da kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu, kendileri adına kazançlı bir hafta olduğunu söyledi.
Aytemiz Alanyaspor'un başarılı orta sahası Salih Uçan, Galatasaray'ı 2-1 devirdikleri maçın ardından konuştu.
Süper Lig'in 5. haftasında Gençlerbirliği, sahasında Denizlispor ile karşı karşıya geldi. Konuk Yukatel Denizlispor, ilk yarıda bulduğu gollerle sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.
Süper Lig'in 5. haftasında 2-1 Yukatel Denizlispor'un galibiyetiyle sonuçlanan Gençlerbirliği - Yukatel Denizlispor maçının ardından Mete Işık ve Robert Prosinecki mücadeleyi değerlendirdi.