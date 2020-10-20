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aksam.com.tr
  • 20 Ekim 2020 Salı 07:14
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Galatasaray Alanyaspor karşısında bir ilki yaşadı

Galatasaray Alanyaspor karşısında bir ilki yaşadı

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IHA

Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor ile sahasında oynadığı maçlarda ilk kez mağlup oldu.

Süper Lig’in 5. haftasında Türk Telekom Stadyumu’nda Alanyaspor ile karşılaşan Galatasaray sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. Sarı-kırmızılılar rakibine karşı evinde ilk kez yenildi. Bugüne kadar 4’ü Süper Lig, 1’i de Ziraat Türkiye Kupası maçı olmak üzere toplam 5 müsabakada kazanan Galatasaray olmuştu. Turuncu-yeşilliler, rakibine karşı oynadığı 6. deplasman maçında ilk galibiyetini elde etti.

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Galatasaray sahasında bir ilki yaşadı
Galatasaray sahasında bir ilki yaşadı

Galatasaray sahasında bir ilki yaşadı

Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor ile sahasında oynadığı maçlarda ilk kez mağlup oldu.

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'Şampiyonluk büyük bir kelime'

Süper Lig'in 5. haftasında konuk olduğu Galatasaray'ı 2-1 yenen Aytemiz Alanyaspor'un teknik direktörü Çağdaş Atan, galibiyeti hak ettiklerini söyledi.

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'Buradan puan almak kolay iş değil'

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Denizlispor ilk galibiyetini Ankara'da aldı

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Gençlerbirliği-Denizlispor maçının ardından
Gençlerbirliği-Denizlispor maçının ardından

Gençlerbirliği-Denizlispor maçının ardından

Süper Lig'in 5. haftasında 2-1 Yukatel Denizlispor'un galibiyetiyle sonuçlanan Gençlerbirliği - Yukatel Denizlispor maçının ardından Mete Işık ve Robert Prosinecki mücadeleyi değerlendirdi.
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