Galatasaray, Al-Hilal'i FIFA'ya şikayet etti

2018'de Galatasaray'dan, Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal’e 6 milyon Euro bonservis bedeli ile transfer olan Bafetimbi Gomis’in, bilindiği üzere son taksiti henüz ödenmemişti.
FIFA’YA ŞİKAYET EDİLDİ
Suudi Arabistan basınında yer alan haberlere göre Galatasaray’ın, Al Hilal'i, FIFA’ya şikayet ettiği belirtildi.
GOMIS DE ALACAKLARI SEBEBİYLE FIFA’YA GİDİYOR
Ayrıca Fransız golcünün henüz alacaklarını da alamadığı ve bu nedenle Fransız golcünün de takımı Al-Hilal’i FIFA’ya şikayet etmeye hazırlandığı belirtildi.
Spor kulüpleri arasında halka açık olan Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, üç aylık bilançolarını açıkladı.
Galatasaray 2 yıl önce Al-Hilal'e sattığı Bafetimbi Gomis'in son taksitini ödemeyen Suudi Arabistan ekibini FIFA'ya şikayet etti.
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