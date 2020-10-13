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aksam.com.tr
  • 13 Ekim 2020 Salı 10:43
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Galatasaray, Al-Hilal'i FIFA'ya şikayet etti

Galatasaray, Al-Hilal'i FIFA'ya şikayet etti

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Galatasaray 2 yıl önce Al-Hilal'e sattığı Bafetimbi Gomis'in son taksitini ödemeyen Suudi Arabistan ekibini FIFA'ya şikayet etti.

2018'de Galatasaray'dan, Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal’e 6 milyon Euro bonservis bedeli ile transfer olan Bafetimbi Gomis’in, bilindiği üzere son taksiti henüz ödenmemişti.

FIFA’YA ŞİKAYET EDİLDİ

Suudi Arabistan basınında yer alan haberlere göre Galatasaray’ın, Al Hilal'i, FIFA’ya şikayet ettiği belirtildi.

GOMIS DE ALACAKLARI SEBEBİYLE FIFA’YA GİDİYOR

Ayrıca Fransız golcünün henüz alacaklarını da alamadığı ve bu nedenle Fransız golcünün de takımı Al-Hilal’i FIFA’ya şikayet etmeye hazırlandığı belirtildi.

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