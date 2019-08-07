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  • Galatasaray Akhisar maçı canlı yayın nereden izlenir? Galatasaray Akhisar maçı şifresiz mi yayınlanacak?
  • 07 Ağustos 2019 Çarşamba 17:30
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  • 07 Ağustos 2019 Çarşamba 17:30

Galatasaray Akhisar maçı canlı yayın nereden izlenir? Galatasaray Akhisar maçı şifresiz mi yayınlanacak?

Galatasaray Akhisar maçı canlı yayın nereden izlenir" Galatasaray Akhisar maçı şifresiz mi yayınlanacak"

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Galatasaray Akhisar Süper Kupa maçı için nefesler tutuldu. Galatasaray Akhisar maçı canlı yayını nereden izlenir? TFF Süper Kupa 2019, Akhisarspor ile Galatasaray arasında bugün Ankara Eryaman Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma sonunda sahibini bulacak. Galatasaray Akhisar maçı Ankara Eryaman Stadyumu'nda oynanacak. Mücadele, saat 21.30'da başlayacak. Galatasaray Akhisar Süper Kupa maçı ile ilgili detaylara haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

Galatasaray Akhisar maçı canlı yayını için geri sayım başladı. Galatasaray Akhisar maçı şifresiz izlenecek mi? Süper Kupa heyecanı giderek artıyor. Karşılaşmada hangi takımın galip geleceği ve kupayı kucaklayacağı merak ediliyor. Galatasaray Akhisar maçı Ankara Eryaman Stadyumu'nda oynanacak. Mücadele, saat 21.30'da başlayacak.  Sarı-kırmızılı takımın, Eryaman Stadı'nda oynanacak müsabakayı kazanması halinde, Fatih Terim kariyerindeki 20. kupaya ulaşacak. Haberimiz içerisinden karşılaşma ile ilgili detaylara ulaşabilirsiniz.

GALATASARAY AKHİSAR MAÇI CANLI YAYIN NEREDEN İZLENECEK?

Galatasaray Akhisar maçı ATV'den naklen şifresiz olarak yayınlanacak.

GALATASARAY AKHİSAR MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray Akhisar maçı Ankara Eryaman Stadyumu'nda oynanacak. Mücadele, saat 21.30'da başlayacak.  

GALATASARAY AKHİSAR MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Donk, Seri, Jimmy Durmaz, Belhanda, Babel, Adem Büyük

Akhisarspor: Gökhan, Vrsajevic, Alperen, Cocalic, Kadir, Eray, Rotman, Burhan, Aykut, Erhan, Onur

Süper Kupa maçında Ankara'da Akhisarpor ile karşılaşacak Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, kupa koleksiyonuna bir yenisini daha eklemek için çabalayacak.

Sarı-kırmızılı takımın, Eryaman Stadı'nda oynanacak müsabakayı kazanması halinde, Fatih Terim kariyerindeki 20. kupaya ulaşmış olacak.

Tecrübeli teknik adam, dördüncü dönemini geçirdiği Galatasaray'da daha önce 19 kupa kazanma başarısı gösterdi.

Galatasaray, Türk futbolunun Avrupa kupalarındaki en önemli başarısı gösterilen UEFA Kupası şampiyonluğunu 2000 yılında Terim'le elde ederken, tecrübeli çalıştırıcıyla bugüne kadar 8 Süper Lig, 3 Türkiye Kupası, 3 TSYD Kupası, 2 Cumhurbaşkanlığı Kupası ve 2 kez de TFF Süper Kupa şampiyonluğu kazandı.

YILI 3 KUPAYLA TAMAMLAYACAK

Galatasaray'ın Akhisarspor karşısında mutlu sona ulaşması durumunda Fatih Terim, 2019 yılını üç kupayla kapatacak.

Sarı-kırmızılı takım, tecrübeli teknik adam yönetiminde bu yıl Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda şampiyonluğa ulaştı.

SÜPER KUPA MAÇINDA CEZALI

Fatih Terim, cezası nedeniyle Süper Kupa maçında takımının başında bulunamayacak.

Süper Lig'de geçen sezonun 33. haftasında hakem tarafından tribüne gönderilen Fatih Terim'e, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 3 maç men cezası verilmişti.

Cezasının birini geçen sezonun son haftasında çeken Terim, Süper Kupa'daki Akhisarspor ile Süper Lig'de bu sezonun ilk haftasında Yukatel Denizlispor ile oynanacak karşılaşmada sahada yer alamayacak.

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