Galatasaray, Ahmet Çalık'ı KAP'a bildirdi

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcumuz Ahmet Çalık ile Şirketimiz arasındaki sözleşme karşılıklı olarak sona erdirilmiştir. Buna göre oyuncu Şirketimize net 1.100.000 TL tutarındaki bedeli, karşılıklı sona erdirme tazminatı olarak ödeyecektir." denildi.
Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın Kasımpaşa maçını izlerken verdiği tepkiler herkes tarafından çok net şekilde duyuldu. Albayrak'ın Feghouli'ye tepkisi ve Yusuf Erdoğan yorumu ise dikkat çekti.
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Fenerbahçe PAOK'un 10 numarası Pelkas'ı transfer etmek için anlaşma sağladı.
Beşiktaş, Leicester City'nin 28 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Rachid Ghezzal'ı 1 yıllığına kiraladı. Cezayirli futbolcu sabaha karşı 04:00 sularında İstanbul'a geldi.
Galatasaray Kulübü, 26 yaşındaki stoperi Ahmet Çalık'ın sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı. Buna göre Ahmet Çalık, sözleşme sona erdirme tazminatı olarak Sarı-kırmızılı kulübe 1 milyon 100 bin TL ödeyecek.
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