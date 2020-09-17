Galatasaray, Ahmet Çalık ve Ozornwafor'a kulüp arıyor

Sabah

Galatasaray bu sezon kadroda düşünmediği Ahmet Çalık ve Ozornwafor'a kulüp arıyor.

Galatasaray yönetimi bu transfer döneminde kadroya alternatif stoper takviyesi yapmak için arayışlara başladı.



Ozornwafor'u kiralık olarak göndermeyi planlayan sarı-kırmızılı kulüp, Terim'in performansından memnun olmadığı Ahmet Çalık için gelecek tekliflere de açık.

Ozornwafor ve Ahmet Çalık yerine forma rekabetini artıracak stoper alınması hedefleniyor.