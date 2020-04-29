Galatasaray, Ahmet Çalık ile yollarını ayırma kararı aldı

Sarı- Kırmızılı yönetim, koronavirüs salgını sonrasında harekete geçti ve futbolculardan indirim istedi. Hatta kulüp Başkanı Mustafa Cengiz, indirim görüşmelerini 'Bu kulüp için her zaman taşı elinin altına sokan olmuştur’ şeklinde yorumlamıştı ancak Galatasaray'da şu ana kadar hiçbir oyuncunun maaş indirimine yanaşmadığı öğrenildi.
7 MİLYON EURO ALIYOR
Cimbom'dan bonuslarla birlikte 7 milyon Euro alan Falcao başta olmak üzere, Feghouli ve Belhanda gibi yıldızların yıllık ücretlerinde kesinti istemediği ortaya çıktı. Yönetim, indirime yanaşmayan oyuncularla önümüzdeki günlerde yeniden görüşecek. Maaş indirimini sadece Selçuk İnan kabul etmişti.
Galatasaray'da yıldız oyuncuların maaş indirimine gidip gitmeyecekleri merak ediliyor. Sarı-Kırmızılı Yönetim, yıldız oyunculara indirim baskısı yapıyor.
AHMET ÇALIK GÖNDERİLİYOR
Öte yandan Galatasaray, 3 yıl önce Gençlerbirliği'nden 2,5 milyon Euro'ya transfer ettiği Ahmet Çalık'la da yollarını ayırıyor. 26 yaşındaki savunmacı, bonuslarla birlikte yıllık 1 milyon Euro'nun üzerinde kazanıyor.
(Takvim)
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim iki yardımcısıyla da yolları ayırıyor... Tecrübeli teknik adam yeni sezon planlaması için yaptığı toplantıya Ümit Davala ve Hasan Şaş'ı çağırmadı. Levent Şahin ise toplantıda yer aldı. Terim'in iki yardımcısını değiştireceği öğrenildi.
Geçen yıldan yerlilere borcu olan yönetim, bu yıl da sadece ocak maaşını ödedi... Geçtiğimiz sezonda yerli oyunculara yaklaşık 60 milyon TL borcu bulunan Fenerbahce, bu sezon da 3 aydır hiçbir futbolcuya maaş ödemedi. Toplam 130 milyonu aşan borcu ödemek için sadece 2 ay süre var.
Trabzonspor'un 7 şampiyonluk görmüş efsanesi Necati, eski derbileri anlattı: “Sahada kimseyi tanımazdık. Ancak maç bitince asla en küçük bir gerginlik olmazdı. Mesela Fenerbahçe ile çok çekişirdik. Eğer maçtan sonra İstanbul'a dönememişlerse bir araya gelip, beraber mangal yapardık.”
orona virüsü (Covid-19) salgını Galatasaray'ın transfer stratejisini değiştirdi. Demir Grup Sivasspor'dan Mert Hakan Yandaş, Emre Kılınç, Erdoğan Yeşilyurt üçlüsü ile Çaykur Rizespor'dan Oğulcan Çağlayan'ı bonservissiz kadrosuna katmaya hazırlanan Aslan, listesine Beşiktaş ile sözleşmesi bitecek olan Caner Erkin'i de ekledi.
Arsenal'in yıldızı Mesut Özil, kulübün yüzde 30'luk maaş indirimi teklifine sert çıktı. Tecrübeli futbolcu konuyla ilgili menajerine “O kadar indirim yapacak olsam Fenerbahçe'de oynarım” dedi.
Galatasaray'da yönetim dev bir ekonomik plana imza atmak üzere. Oyunculardan, ücretlerinde yüzde 30 indirim isteyen sarı kırmızılılar, ayrıca yıllık ücretleri 130 milyon TL'yi bulan Mariano, Selçuk, Nagatomo, Diagne, Maicon, Babel, Seri ve Andone'yi gönderecek.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Siyah-Beyazlı yönetimden Oğuzhan Özyakup'un gelecek sezon takımda tutulmasını istedi. Başarılı antrenör, 27 yaşındaki orta sahayla ilgili “Onunla ilgili önemli planlarım var, potansiyelini ortaya çıkarmamız lazım” dedi.