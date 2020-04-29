Galatasaray, Ahmet Çalık ile yollarını ayırma kararı aldı

Koronavirüs salgınının ekonomik etkilerini minimuma indirmek için maaşı yüksek futbolculardan indirim bekleyen Galatasaray yönetimi, umduğunu bulamadı. Selçuk İnan hariç hiçbir oyuncu henüz konuyla ilgili olumlu geri dönüş yapmadı. Öte yandan bonuslarla birlikte yılda 1 milyon Euro'nun üzerinde maaş alan Ahmet Çalık'la da yolları ayırma kararı alındı.

Sarı- Kırmızılı yönetim, koronavirüs salgını sonrasında harekete geçti ve futbolculardan indirim istedi. Hatta kulüp Başkanı Mustafa Cengiz, indirim görüşmelerini 'Bu kulüp için her zaman taşı elinin altına sokan olmuştur’ şeklinde yorumlamıştı ancak Galatasaray'da şu ana kadar hiçbir oyuncunun maaş indirimine yanaşmadığı öğrenildi.



7 MİLYON EURO ALIYOR

Cimbom'dan bonuslarla birlikte 7 milyon Euro alan Falcao başta olmak üzere, Feghouli ve Belhanda gibi yıldızların yıllık ücretlerinde kesinti istemediği ortaya çıktı. Yönetim, indirime yanaşmayan oyuncularla önümüzdeki günlerde yeniden görüşecek. Maaş indirimini sadece Selçuk İnan kabul etmişti.

Galatasaray'da yıldız oyuncuların maaş indirimine gidip gitmeyecekleri merak ediliyor. Sarı-Kırmızılı Yönetim, yıldız oyunculara indirim baskısı yapıyor.

AHMET ÇALIK GÖNDERİLİYOR

Öte yandan Galatasaray, 3 yıl önce Gençlerbirliği'nden 2,5 milyon Euro'ya transfer ettiği Ahmet Çalık'la da yollarını ayırıyor. 26 yaşındaki savunmacı, bonuslarla birlikte yıllık 1 milyon Euro'nun üzerinde kazanıyor.

(Takvim)