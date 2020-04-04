Galatasaray, Adil Demirbağ ile prensip anlaşmasına vardı

Gelecek sezona daha genç bir kadroyla girmek isteyen Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Daha önce Mert Hakan Yandaş, Emre Kılınç ve Oğulcan Çağlayan ile söz kesen Sarı-Kırmızılılar, Adana Demirspor'un 22 yaşındaki stoperi Adil Demirbağ ile de prensip anlaşmasına vardı.

Gelecek sezon maliyeti uygun ve bonservisi elinde olan futbolculara yönelecek olması beklenen Galatasaray'ın Sivassporlu Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç ile Çaykur Rizesporlu Oğulcan Çağlayan'la söz kestiği, transfer döneminin açılır açılmaz imzaların geleceği konuşulurken, gündeme sürpriz bir isim geldi.



Sarı Kırmızılı ekibin Adana Demirspor forması giyen Adil Demirbağ ile ilgilendiği iddia edildi. A Spor'da yer alan habere göre Galatasaray 22 yaşındaki futbolcuyla prensip anlaşmasına vardı. Haberde Fatih Terim'le bizzat görüşen Adil'in Galatasaray'a sıcak baktığı ifade edildi.

ADI FENERBAHÇE’YLE DE ANILIYORDU

Adana Demirspor'un bankoları arasında yer alan savunmacıyla Fenerbahçe'nin de ilgilendiği iddia edilmişti.

Bu sezon Adana Demirspor'da 23 maça çıkan Adil, 1 gol, 1 asist kaydetti.

Stoper haricinde sağ bek ve ön libero mevkilerinde de görev alan Adil'in Adana ekibiyle 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.