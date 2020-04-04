Galatasaray, Adil Demirbağ ile prensip anlaşmasına vardı

Gelecek sezon maliyeti uygun ve bonservisi elinde olan futbolculara yönelecek olması beklenen Galatasaray'ın Sivassporlu Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç ile Çaykur Rizesporlu Oğulcan Çağlayan'la söz kestiği, transfer döneminin açılır açılmaz imzaların geleceği konuşulurken, gündeme sürpriz bir isim geldi.
Sarı Kırmızılı ekibin Adana Demirspor forması giyen Adil Demirbağ ile ilgilendiği iddia edildi. A Spor'da yer alan habere göre Galatasaray 22 yaşındaki futbolcuyla prensip anlaşmasına vardı. Haberde Fatih Terim'le bizzat görüşen Adil'in Galatasaray'a sıcak baktığı ifade edildi.
ADI FENERBAHÇE’YLE DE ANILIYORDU
Adana Demirspor'un bankoları arasında yer alan savunmacıyla Fenerbahçe'nin de ilgilendiği iddia edilmişti.
Bu sezon Adana Demirspor'da 23 maça çıkan Adil, 1 gol, 1 asist kaydetti.
Stoper haricinde sağ bek ve ön libero mevkilerinde de görev alan Adil'in Adana ekibiyle 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Gelecek sezona daha genç bir kadroyla girmek isteyen Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Daha önce Mert Hakan Yandaş, Emre Kılınç ve Oğulcan Çağlayan ile söz kesen Sarı-Kırmızılılar, Adana Demirspor'un 22 yaşındaki stoperi Adil Demirbağ ile de prensip anlaşmasına vardı.
Gelirlerini büyük oranda yitiren kulüpler, futbolculardan ‘Fedakarlık' isterken, Beşiktaş'ın sporcularına olan birikmiş borçları belini büküyor. Bu yüzden indirim konusu da çıkmazda
Galatasaray, Ajax'ın sözleşmesini feshettiği Ryan Babel'i gönderme kararı aldı. Hollandalı yıldızın yüksek maliyetinden kurtulmak isteyen Sarı-Kırmızılılar, bonservis bile talep etmeyecek.
Çaykur Rizespor forması giyen Aminu Umar, Montassar Talbi ve Ismael Diomande, Gaziantep FK'nın golcü oyuncusu Olarenwaju Kayode ve Kasımpaşalı Fode Koita, Demirören Haber Ajansı (DHA) aracılığıyla "Aşı Afrikalılar üzerinde denensin" sözleriyle gündeme gelen Jean Paul Mira ve Camille Locht'a tepki gösterdi.
Ersun Yanal sonrası teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de son dakika gelişmesi yaşanıyor. İtalyan teknik adam Eusebio Di Francesco, yaptığı açıklamada “Türkiye'den bir kulüpten teklif aldım” dedi.
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Josef de Souza, Türkiye'ye dönmek istediğini belirtti ve "Başka bir takımdan teklif gelirse ve Fenerbahçe beni istemezse mutlaka görüşürüm" dedi.
Fenerahçe'nin transfer dönemindeki hedefi Vedat Muriç ve Ozan Tufan gibi piyasa değeri yüksek oyuncuları satarak yeni kadro oluşturmaktı. Ancak mevcut şartlarda beklenen gelirler hayal oldu.