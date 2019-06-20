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  3. Galatasaray, Adem Büyük ile büyük ölçüde anlaşma sağladı

Galatasaray, Adem Büyük ile büyük ölçüde anlaşma sağladı

Galatasaray, Adem Büyük ile büyük ölçüde anlaşma sağladı

Galatasaray, bonservisi elinde olan Adem Büyük ile büyük oranda anlaşma sağladı.

Galatasaray'da sürpriz bir transfer gelişmesi yaşandı. Sarı-kırmızılılar yurtiçi ve yurtdışında birçok isimle temas halinde iken tecrübeli oyuncu Adem Büyük ile büyük ölçüde anlaştı.

beIN Sports'un haberine göre Adem Büyük'ün Galatasaray'a transfer olma ihtimali çok yüksek. Yeni Malatyaspor ile sözleşmesini uzatmayan Adem Büyük için bonservis ücreti ödenmeyecek.

YERLİ ROTASYONU GENİŞLEYECEK

Hem yerli rotasyonunu arttırmak hem de kadro genişliğini güçlendirmek isteyen Galatasaray'ın 32 yaşındaki futbolcu ile 1 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

İki sezondur Yeni Malatyaspor'da oynayan Adem Büyük, geçen sezon Süper Lig'de 27 maça çıkarken 6 gol ve 2 asist kaydetti.

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