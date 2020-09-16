Galatasaray 8 milyon euro kara geçti

TFF yeni sezonda %15 sapma ile birlikte G.Saray'a 493.3 milyon TL harcama limiti koydu. Şampiyonlar Ligi gelirinden 2 sene sonra mahrum kalan sarı-kırmızılılar şu ana kadar takım bütçesinde 83 milyon TL tasarruf sağladı. 7 yeni transferin, giden 7 oyuncuyla maliyeti kıyaslandığında 8 milyon Euro kasada kaldı.
HEDEF BÜTÇE: 40 MİLYON EURO
Ayrıca sözleşme yenileyen Donk'un ücreti 1.9 milyon Euro'dan 515 bin Euro'ya indirildi. Bir ayda 80 milyon TL tasarruf eden yönetim, Falcao'nun da, 1.9 milyon Euro'luk bonuslarından vazgeçmesini sağladı.
Belhanda ve Babel'i de satmaya çalışan G.Saray, takım bütçesini 40 milyon Euro seviyesine indirecek.
Ayrılan 7 futbolcunun yerine yaptığı 7 transferle 8 milyon Euro kâra geçen Galatasaray, Donk'un da indirimiyle büyük kazanç sağladı.
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Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın ısrarla takımda görmek istediği Nikola Kalinic için başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetimi harekete geçti.
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Yeni transferlerle birlikte mevcut kadrosu 34 kişiye ulaşan Galatasaray'da temizlik zamanı. Sarı-Kırmızılılar ilk etapta Emre Taşdemir, Jimmy Durmaz, Şener Özbayraklı, Okan Kocuk, Jesse Sekidika ve Valentine Ozornwafor ile yollarını ayıracak. Galatasaray yönetimi, oyuncuların menajerlerine ‘kendinize kulüp bulun' mesajını iletti.
Suudi Arabistan takımı Al Ahli, Josef de Souza'nın haksız fesih yaptığını gerekçe göstererek Beşiktaş'a oyuncunun lisansı için gerekli evrakları göndermiyor. Arap ekibi, Brezilyalı futbolcunun kendileriyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunduğunu iddia ediyor.