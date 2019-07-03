Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,6256
  • 6,34
  • 257.555
  • 100.168
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Galatasaray 6 transfere sadece 300 bin euro harcadı

Galatasaray 6 transfere sadece 300 bin euro harcadı

Galatasaray 6 transfere sadece 300 bin euro harcadı

Şu ana kadar Jimmy Durmaz, Şener Özbayraklı, Adem Büyük, Ryan Babel ve Ozornwafor’a imza attıran Galatasaray, Yusuf Erdoğan'ı da kadrosuna katmak üzere.

TM Dijital Haber Merkezi

Bir yandan Banega’yı sonlandırmak için yıldız futbolcunun menajeriyle masaya oturan Galatasaray, diğer taraftan iç transferde bombaları patlatıyor. Dün Şener Özbayraklı ve Jimmy Durmaz’ı KAP’a bildiren sarı kırmızılı kulüp kadro mühendisliği bakımından yoluna dolu dizgin devam ederken, yönetimin bundan önce Adem Büyük ile Ryan Babel’i de bedavaya alması camianın takdirini topladı.

YUSUF ERDOĞAN DA BEDAVAYA İMZA ATACAK

Yapılan transferlerden sadece Valentine Ozornwafor’a 300 bin Euro bonservis ödeyen Galatasaray’ın yakın zamanda Yusuf Erdoğan’ı da bedavaya kadrosuna katacağı belirtilirken, Fatih Terim ve ekibinin asıl bombaları sona sakladığı tahmin ediliyor. Banega’nın dışında Samatta, Vedat Muric, Salvio, Deniz Türüç gibi yıldız oyuncularla ilgilenen Terim, üç kulvarda yoluna devam edecek kadroyu oluşturmak isterken, tüm bu transfer planlarının Diagne’nin satışının üstüne kurulması yönetimi bir hayli zorluyor.

Şu anda Afrika Kupası için Mısır’da olan Diagne’nin yanı sıra Belhanda ve Mariano’nun gidişlerini de onaylamaya hazırlanan Fatih Terim’in gelişmeleri an be an takip ettiği bildiriliyor.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Unutulmaz sanatçı Kemal Sunal'ın ölüm yıl dönümü
Mesut Özil ile Amine Gülşe'yi orada görenler büyük şaşkınlık yaşadı!
Yatırım yapmıyorum yatıyorum  
Melisa Şenolsun Mafya olmak istiyor
Diriliş Ertuğrul'un yıldızı Engin Altan Düzyatan'dan trafiğe 200 bin TL'lik çözüm
<p>Hiç çikolata yememiş çocuklara sihirbazlıkla çikolata hediye eden adam ve çocukların şaşkınlığı g

Hiç Çikolata Yememiş Çocukların Şaşkınlığı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Dolarda 5,20 seviyesi mümkün mü?

Arjantin ve Şili'de tam güneş tutulması izlendi