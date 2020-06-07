Galatasaray 6 futbolcudan 30 milyon Euro gelir bekliyor

Galatasaray yönetimi 6 oyuncunun satışından 30 milyon Euro bekliyor. Arap kulüplerinin transfer gündeminden hiç düşmeyen Belhanda ve Feghouli ikilisinden beklenen rakam 12 milyon Euro.
MAICON İÇİN 3-3.5 MİLYON EURO
Cimbom, Al Nasr'da kiralık oynayan Maicon'un satışından da 3-3.5 milyon Euro civarında gelir bekliyor. Yönetim, Babel ve Diagne'yi de elden çıkartarak maaş yükünü iyice hafifletecek.
TELLES'TEN 2 MİLYON EURO
Galatasaray, 2016 yılında Portekiz ekibi Porto'ya sattığı Alex Telles'ten anlaşma gereği hiç de azımsanmayacak bir gelir elde edecek.
Sambacı yıldız, Paris Saint Germain'e imza attığı anda 2 milyon Euro Aslan'ın olacak.
(Takvim)
Süper Lig ekiplerinden Göztepe, iç transferde ilk hamlesini gerçekleştirdi. Sarı-kırmızılılar sezon başında 1 yıllığına kadrosuna kattığı stoper Atınç Nukan'la nikah tazeledi.
MLS ekiplerinden Houston'da forma giyen Alberth Elis'in Fenerbahçe ile anlaştığı iddia edildi…
Ersun Yanal ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışlarına başlayan Fenerbahçe'de taraftarları şok eden gerçek ortaya çıktı. Sarı-Lacivertli yönetimin, 1 aydan fazla bir süredir hiçbir teknik adamla görüşmediği ortaya çıktı.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, yönetimden Güven Yalçın'ın takımda tutulmasını istedi.
Gelecek sezon Fenerbahçe'de sportif direktörlük görevini yürütecek olan Emre Belözoğlu, Nuri Şahin'i ikna etti ve başarılı futbolcudan transfer sözü aldı. Öte yandan Belözoğlu, Andre Schürrle için de Nuri Şahin'den bilgiler aldı.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Siyah-Beyazlı yönetimden, stilini Emmanuel Adebayor'a benzettiği Keinan Davis'in transferini istedi.
Gelecek sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla başlamak isteyen Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Sarı-Lacivertliler, Max Kruse'yi satıp Brezilyalı 10 numara Carlos Eduardo'yu kadrosuna katmak istiyor. Fenerbahçe yönetimi, Al-Hilal ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 30 yaşındaki futbolcunun menajeriyle görüştü ve yıllık 2,5 milyon Euro maaş önerdi. Brezilyalı yıldıza 1,5 milyon Euro da imza parası ödenmesi gündemde.