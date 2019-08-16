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aksam.com.tr
  • 16 Ağustos 2019 Cuma 14:35
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  • 16 Ağustos 2019 Cuma 14:35

Galatasaray 52 bin taraftar ile bir adım önde!

Galatasaray 52 bin taraftar ile bir adım önde!

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Süper Lig’in 2019-2020 sezonunda 12 ilden 18 takım 11 stadyumda mücadele edecek. Bu statlar içerisinde en fazla seyirci kapasitesine sahip stadyum ise Galatasaray’ın maçlarını oynadığı 52 bin 223 seyircili Türk Telekom Stadyumu.

Süper Lig’in 62. sezonunda 12 ilden 18 takım yer alacak. Bu sezon ligde İstanbul'dan Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Medipol Başakşehir, Kasımpaşa, Ankara'dan Gençlerbirliği, Ankaragücü, Antalya'dan Antalyaspor, Alanyaspor, İzmir'den Göztepe, Trabzon'dan Trabzospor, Rize'den Çaykur Rizespor, Kayseri'den Kayserispor, Konya'dan Konyaspor, Denizli'den Denizlispor, Malatya'dan Yeni Malatyaspor, Gaziantep'den Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü ve Sivas’tan Demir Grup Sivasspor yer alacak.

Ankara ekipleri ortak kullanacak

Bu sezon toplam 306 maç 11 stadyumda oynanacak. Gençlerbirliği ile Ankaragücü, Eryaman Stadyumu’nu ortak kullanacak. Diğer takımlar kendi statları ile ligde mücadele edecek.

En fazla kapasite Türk Telekom Stadyumu’nda

Süper Lig’de 2019-2019 sezonunda karşılaşmalara ev sahipliği yapacak kompleksler arasında Türk Telekom Stadyumu en fazla kapasiteye sahip stat olarak dikkat çekiyor. Türkiye Futbol Federasyonu'nun verilerine göre; Galatasaray’ın maçlarını oynadığı stadyumun kapasitesi 52 bin 223. Sarı-kırmızılıları Fenerbahçe’nin kullandığı 47 bin 834 kapasiteli Ülker Stadyumu takip ediyor. Listenin üçüncü sırasında ise 42 bin ile Konyaspor’un ev sahipliğini yaptığı Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu yer alıyor. Dördüncü sırada da 41 bin 188 ile Beşiktaş’ın müsabakalarını oynadığı Vodafone Park bulunuyor.

Süper Lig’de bu sezon yer alacak takımların oynayacakları statların kapasiteleri şöyle:

Ankara

Eryaman Stadyumu: 22 bin (Gençlerbirliği, Ankaragücü)

Antalya

Antalya Stadyumu: 32 bin 537 (Antalyaspor)

Bahçeşehir Okulları Stadyumu: 10 bin 128 (Alanyaspor)

Denizli

Denizli Atatürk Stadı: 14 bin 979 (Denizlispor)

Gaziantep

Gaziantep Stadyumu: 33 bin 502 (Gazişehir Gaziantep)

İstanbul

Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu: 52 bin 223 (Galatasaray)

Ülker Stadyumu FB Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi: 47 bin 834 (Fenerbahçe)

Vodafone Park Beşiktaş: 41 bin 188 (Beşiktaş)

3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim: 17 bin 156 (Başakşehir)

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu: 13 bin 856  (Kasımpaşa)

İzmir

Aziz Kocaoğlu Stadyumu 9 bin 138 (Göztepe)

Kayseri

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu: 32 bin 864 (Kayserispor)

Konya

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu: 42 bin  (Konyaspor)

Malatya

Yeni Malatya Stadyumu: 25 bin 745  (Yeni Malatyaspor)

Rize

Çaykur Didi Stadyumu: 15 bin 332 (Çaykur Rizespor)

Sivas

Yeni 4 Eylül Stadı: 27 bin 532 (Sivasspor)

Trabzon

Medical Park Stadyumu: 40 bin 782 (Trabzonspor)

(İHA)

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