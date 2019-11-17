Galatasaray 2013 yılında 50 bin TL için Emre Kılınç transferinden vazgeçmiş

O dönem Boluspor'da forma giyen Emre Kılınç için Boluspor Başkanı Mehmet İnceayan, 5 Haziran 2013'te "Emre Kılınç'ın Galatasaray'a transferini netleştirdik. Boluspor'un menfaatleri doğrultusunda Emre, artık sarı kırmızılı formayı giyecek." ifadelerini kullandıktan sonra 50 bin TL daha istedi.

Fatih Terim'in çok beğendiği genç yetenek için bu tavrın olması nedeniyle son anda transferden vazgeçildi.

Emre Kılınç'ın da o dönem Galatasaray hayalleri kurduğu ve transferin son anda yatmasından ötürü büyük hayal kırıklığı yaşadığı yazıldı.

(Sporx)