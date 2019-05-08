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Galatasaray, 19 yaşındaki sağ kanat Skov Olsen'i izliyor

Galatasaray, 19 yaşındaki sağ kanat Skov Olsen'i izliyor

Galatasaray, Nordsjaelland forması giyen 19 yaşındaki sağ kanat Skov Olsen’i izlemeye gitti.

Hem ligde hem de kupada şampiyonluk hedefleyen Galatasaray, bir yandan da gelecek sezonun transfer hedefleriyle ilgili çalışmalarını sürdürüyor.

Sarı-kırmızılıların takip ettiği oyunculardan birinin, Nordsjaelland forması giyen 19 yaşındaki Skov Olsen olduğu ortaya çıktı.

Galatasaray'ın, Avrupa devlerinin de radarında olan, özellikle Borussia Dortmund'un yakından takip ettiği genç yıldızı, takımın son oynadığı Esbjerg karşılaşmasında izlettiği ortaya çıktı.

Danimarka basınına açıklamalarda bulunan Esbjerg Sportif Direktörü Jimmi Nagel Jacobsen, FC Nordsjaelland ile oynadıkları maçı Borussia Dortmund ve Galatasaray'ın da içlerinde bulunduğu 15 kulübün gözlemcileri tarafından takip edildiğini belirtti.

Karşılaşma 0-0'lık golsüzlükle sonuçlandı.

Danimarka U21 Takımı'nda da görev alan Skov Olsen, bu sezon şu ana kadar 41 maçta 25 gol kaydetti.

(Takvim)

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