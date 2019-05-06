Galatasaray, 19 yaşındaki Nijeryalı stoper Valentine Ozornwafor’u kadrosuna katmak istiyor

Spor Toto Süper Lig’de şampiyonluk hesapları yapan Galatasaray, gelecek sezon için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar, Henry Onyekuru’nun alternatifini buldu.

Galatasaray, Valentine Ozornwafor’u kadrosuna katmak istiyor

Galatasaray ile sezon sonu kontratı bitecek olan Nijeryalı Henry Onyekuru'nun yerine bir başka Nijeryalı futbolcunun geleceği ifade edildi. Nijerya basınının haberine göre; sarı-kırmızılı ekip, Enyiba takımında forma giyen 19 yaşındaki stoper Valentine Ozornwafor'u listeye aldı.

Ozornwafor'u takip eden kulüpler var

Hatta Enyiba'nın Aslan'ı çabuk olması için uyardığı yoksa başka takımlarla masaya oturacağı ifade edildi. Ozornwafor'u scout ekibi takip ediyor.

(Fotomaç)