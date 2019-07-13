'Galatasaray 1.5 milyon euro verdi'

AKŞAM

URUGUAY Premier Lig ekiplerinden Juventud’un Başkanı Yamandu Costa, 22 yaşındaki Joaquin Zeballos için Galatasaray’dan teklif aldıklarını itiraf etti. Ülke basınına açıklamalarda bulunan Başkan Yamandu Costa konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ‘’Genç oyuncularımıza ilgi yüksek. Örneğin Galatasaray, Joaquin Zeballos için 1,5 milyon euro teklif etti. Eğer anlaşma sağlanırsa transfer gerçekleşebilir’’ diye konuştu.

14 MAÇTA 11 GOL ATTI

1996 doğumlu Uruguaylı golcü Zeballos, bu sezon ligde 14 maçta forma giyerken, 11 gol atıp 2 asistlik skor katkısı yaptı ve tüm dikkatleri üzerine çekti. 1.77’lik santrafor, daha önce Uruguay’da Maldonado ve Huracan formaları da giymişti.