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aksam.com.tr
  • 09 Kasım 2020 Pazartesi 14:53
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Galatasaray 10 eksikle çalışmalara başladı

Galatasaray 10 eksikle çalışmalara başladı

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Galatasaray, Süper Lig'in 9. haftasında Hes Kablo Kayserispor ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, Demir Grup Sivasspor maçında tam süre forma giyen futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı bildirildi.

Diğer oyuncuların ise ısınma hareketleri ve pas çalışmasının ardından dayanıklılığa yönelik dar alan oyunları üzerinde durduğu aktarıldı.

Milli takımlara davet edilen Ömer Bayram, Kerem Aktürkoğlu, Omar Elbadellaoui, Martin Linnes, Christian Luyindama, Peter Etebo, Sofiane Feghouli ve Ryan Babel ile birlikte ikinci kez baba olan ve izinli olarak Uruguay'a giden Marcelo Saracchi'nin antrenmanda yer almadığı kaydedildi.

Radamel Falcao'nun tedavisine devam edildiği belirtildi.

Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarına yarın devam edecek.

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