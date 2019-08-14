Galatasaray, Steven Nzonzi'yi açıkladı

Galatasaray Kulübü, Fransız futbolcu Steven Nzonzi'nin geçici transferi konusunda Roma Kulübü ve oyuncuyla görüşmelere başlandığını duyurdu.
Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Steven Nzonzi'nin kulübümüze geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü Roma ile resmi görüşmelere başlanmıştır." denildi.
Fransız oyuncuyla 1+1 yıllık sözleşme imzalanacağı öğrenildi.
Galatasaray, Steven Nzonzi'nin kiralanması için Roma ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi
Trabzonspor'un kadrosuna katmak için uğraş verdiği dünyaca ünlü yıldız Daniel Sturridge İstanbul'a geldi. Yıldız isim yarın ise Trabzon şehrine ayak basacak.
Fenerbahçe'nin teklifini Şampiyonlar Ligi sebebiyle reddederek Galatasaray'ı tercih eden Nzonzi'nin transferi bitiyor. Oyuncunun kiralık evrakları kulübe ulaştı.
Beklenen gün geldi çattı. Şampiyonlar Ligi şampiyonu Liverpool ve UEFA Avrupa Ligi’nde ipi göğüsleyen Chelsea, “Süper Kupa”yı müzelerine götürmek için karşı karşıya gelecek. Dev finale Beşiktaş’ın stadı Vodafone Park ev sahipliği yapacak.
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