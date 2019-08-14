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aksam.com.tr
  • 14 Ağustos 2019 Çarşamba 19:08
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  • 14 Ağustos 2019 Çarşamba 19:25

Galatasaray, Steven Nzonzi'yi açıkladı

Galatasaray, Steven Nzonzi'yi açıkladı

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Galatasaray, Steven Nzonzi'nin kiralanması için Roma ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi

Galatasaray Kulübü, Fransız futbolcu Steven Nzonzi'nin geçici transferi konusunda Roma Kulübü ve oyuncuyla görüşmelere başlandığını duyurdu.

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Steven Nzonzi'nin kulübümüze geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü Roma ile resmi görüşmelere başlanmıştır." denildi.

Fransız oyuncuyla 1+1 yıllık sözleşme imzalanacağı öğrenildi.

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Galatasaray, Steven Nzonzi'yi açıkladı
Galatasaray, Steven Nzonzi'yi açıkladı

Galatasaray, Steven Nzonzi'yi açıkladı

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