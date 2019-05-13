Galatasaray - Medipol Başakşehir maçının bilet fiyatları açıklandı

Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan etme şansının olduğu Medipol Başakşehir maçının bilet fiyatları belli oldu. Açıklanan resmi rakamlara göre 150 TL ile 1000 TL arasında değişiklik gösteriyor.

İşte resmi siteden yapılan açıklama...

Futbol takımımız Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis 33. hafta maçında, 19 Mayıs 2019 Pazar günü saat 19:00'da Medipol Başakşehir FK takımı ile Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda karşı karşıya gelecektir. Maçın biletleri 14 Mayıs Salı günü, Beyoğlu GSStore, Aslanlıyol gişeleri, aktif satış noktaları, passo.com.tr ve 0850 724 33 44 numaralı passolig çağrı merkezinden satışa sunulacaktır.

PFDK'nın 09.05.2019 tarihinde verdiği karar neticesinde; FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY KALE ARKASI 105, 106, 107, 108, 205, 206, 207, 208, GÜNEY KALE ARKASI 118, 119, 120, 121, 218, 219, 220, 221, BATI TRİBÜN 123, 124 blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle taraftarlarımız dilelerse mevcut yerlerini passo.com.tr üzerinden transfer edebilirler.

Kombine sahipleri gidemeyecekleri maç için kombinesine ait olan koltuğu tek maçlık olarak satılması için kulübümüze devredebilirler. Kulübümüze devretmiş olduğunuz kombinenize ait koltuğunuz bilet olarak satıldığı takdirde (masraflar hariç) bilet gelirinin %60'ı 2019-2020 Futbol sezon kombine alımında indirim olarak uygulanacaktır.

Bilet satışları, 14 Mayıs Salı günü saat 15:00'da GS Bonus kart ve GS Mobile sahiplerine öncelikli olup, 15 Mayıs Çarşamba günü saat 11:00'da sadece GS Logolu passolig kartlarına 18 Mayıs Cumartesi 19:00'dan sonra Medipol Başakşehir kartı dışında tüm passolig kartlara satış yapılacaktır.