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  3. Galatasaray - Medipol Başakşehir maçını Cüneyt Çakır yönetecek

Galatasaray - Medipol Başakşehir maçını Cüneyt Çakır yönetecek

Galatasaray - Medipol Başakşehir maçını Cüneyt Çakır yönetecek

Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray ile Başakşehir arasında oynanacak maçın hakemini açıkladı.

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında 19 Mayıs Pazar günü yapılacak Galatasaray-Medipol Başakşehir maçını hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ile Tarık Ongun yapacak.

Kazanan takımın şampiyonluğa ulaşacağı karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Halil Umut Meler üstlenecek.

TRABZONSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇINA AYDINUS

Cumartesi günü Trabzonspor ile Beşiktaş arasındaki maçı ise Fırat Aydınus yönetecek.

İŞTE HAFTANIN HAKEMLERİ

17 Mayıs Cuma:

20.30 Kasımpaşa-Atiker Konyaspor: Koray Gençerler 

18 Mayıs Cumartesi:

19.00 Antalyaspor-Evkur Yeni Malatyaspor: Arda Kardeşler

19.00 Trabzonspor-Beşiktaş: Fırat Aydınus 

19 Mayıs Pazar:

16.00 Akhisarspor-İstikbal Mobilya Kayserispor: Tugay Kaan Numanoğlu

16.00 Bursaspor-Göztepe: Mete Kalkavan

19.00 Aytemiz Alanyaspor-Çaykur Rizespor: Zorbay Küçük

19.00 Galatasaray-Medipol Başakşehir: Cüneyt Çakır 

20 Mayıs Pazartesi:

20.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Fenerbahçe: Suat Arslanboğa

20.00 MKE Ankaragücü-Demir Grup Sivasspor: Hüseyin Göçek

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