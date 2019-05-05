Galatasaray - Beşiktaş U21 maçında olay çıktı! U21 Gelişim Ligi'nde Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Beşiktaş'ın 2-0 üstünlüğü ile devam eden karşılaşmanın ikinci yarısında gerginlik yaşandı.

Beşiktaş'ta Bülent'in kırmızı kart görmesinin ardından başlayan gerginlik ardından iki kulübün yeek kulübelerine de yansıdı. Bu sırada siyah beyazlı takımın teknik direktörü Yasin Sülün, hakem tarafından tribünlere gönderildi.

Beşiktaş'ta 90. dakikada Alpay da gördüğü kırmızı kart nedeniyle oyun dışında kaldı.