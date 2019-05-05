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  3. Galatasaray - Beşiktaş derbisinin VAR hakemi Cüneyt Çakır oldu

Galatasaray - Beşiktaş derbisinin VAR hakemi Cüneyt Çakır oldu

Galatasaray - Beşiktaş derbisinin VAR hakemi Cüneyt Çakır oldu

Liverpool-Barcelona maçında görev alacak olması nedeniyle Galatasaray-Beşiktaş maçında düdük çalamayan Cüneyt Çakır, dev derbinin VAR hakemi oldu.

Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak kritik derbinin Video Asistan Hakemi (VAR) Cüneyt Çakır oldu.

TFF'den yapılan açıklamada, Cüneyt Çakır VAR olarak ilan edilirken yardımcılıklarını Koray Gençerler ile Mustafa Emre Eyisoy yapacak.

Cüneyt Çakır, geçen hafta Galatasaray'ın Konyaspor ile deplasmanda oynadığı maçın da VAR hakemliğini yaptı. 

Çakır ayrıca, Vodafone Park'ta oynanan Beşiktaş - Galatasaray derbisinde orta hakem olarak düdük çaldı.

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