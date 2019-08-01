Galatasaray'da Ever Banega defteri tekrar açılıyor... Sevilla'nın katı tutumu nedeniyle anlaşma sağladığı Arjantinli yıldızdan vazgeçmek zorunda kalan Sarı-Kırmızılılar'dan flaş bir hamle geldi.
Fatih Terim'in "Seri ve Banega'yı birlikte oynatmak istiyorum" demesi sonrası düğmeye basıldı.
İspanyol basınına göre orta alana çok sayıda takviye yapan Sevilla, Banega'yı takımda tutma konusunda eskisi kadar istekli değil. Yönetim birkaç gün içinde resmi temaslara başlayacak.
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Emre Mor’u renklerine katan Galatasaray, dünyaca ünlü Kolombiyalı forvetin işini de bitirdi. 33 yaşındaki futbolcu, Fransız kulübüne, “Kalırsam 12 milyon euro ödeyeceksiniz. Bırakın gideyim” dedi ve sorun çözüldü.
Transferin durgun ekiplerinden Beşiktaş, şu ana kadar sadece Tyler Boyd ve Douglas’a imza attırdı. Sol stoper ve forvet için de girişimlerini sürdüren Siyah-Beyazlılar için Portekiz basınından çok çarpıcı bir iddia gündeme geldi. Record gazetesi, Beşiktaş’ın eski golcüsü Vincent Aboubakar’ı yeniden kadrosuna katacağını yazdı.
F.Bahçe’nin de peşinde olduğu Mahmut Tekdemir için Beşiktaş’ın teklifi; Lens+bir miktar para. Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk onay verirse, iki kulübün başkanı detayları görüşecek.
2 hafta önce ağabeyi Farid Zidane'ı kaybeden Zinedine Zidane'ın psikolojik olarak bunalıma girdiği belirtildi.
Werder Bremen ile yollarını ayırıp Fenerbahçe'ye imza atan Max Kruse'nin önce Galatasaray'a teklif edildiği ortaya çıktı.
İstikbal Mobilya Kayserispor kaptanı Deniz Türüç, Fenerbahçe ile anlaştı.
G.Saray, uzun süredir uğraştığı 22 yaşındaki kanat oyuncusunu bitirdi. Genç yetenek, Celta tesislerindeki eşyalarını çöpe atarak İstanbul’a geldi.