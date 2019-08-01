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aksam.com.tr
  • 01 Ağustos 2019 Perşembe 13:44
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  • 01 Ağustos 2019 Perşembe 13:53

Galatasaray'da Ever Banega defteri tekrar açılıyor

Galatasaray'da Ever Banega defteri tekrar açılıyor

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Galatasaray, Ever Banega için bir kez daha harekete geçti. Teknik direktör Fatih Terim, 'Seri ve Banega'yı birlikte oynatmak istiyorum' sözleriyle transferi ne kadar çok istediğini dile getirdi.

Galatasaray'da Ever Banega defteri tekrar açılıyor... Sevilla'nın katı tutumu nedeniyle anlaşma sağladığı Arjantinli yıldızdan vazgeçmek zorunda kalan Sarı-Kırmızılılar'dan flaş bir hamle geldi.

Fatih Terim'in "Seri ve Banega'yı birlikte oynatmak istiyorum" demesi sonrası düğmeye basıldı.

İspanyol basınına göre orta alana çok sayıda takviye yapan Sevilla, Banega'yı takımda tutma konusunda eskisi kadar istekli değil. Yönetim birkaç gün içinde resmi temaslara başlayacak.

(Takvim)

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