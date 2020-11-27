Galasaray'da ilk 11 değişiyor! O isimler döndü...

Milliyet

Eksikler nedeniyle son maçlara farklı isimlerle çıkmak zorunda kalan Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim, Rize deplasmanında Donk'un yerine Luyindama'ya şans verecek, performansından memnun kalmadığı Oğulcan'ı da kulübeye çekecek.

Ligde cumartesi günü Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşılayacak olan Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim kadroda iki değişik planlıyor.

Düzelen Luyindama'yı Donk'un yerine oynatacak olan Terim, geçen hafta verilen şansı iyi kullanamayan Oğulcan Çağlayan'dan da vazgeçecek.

Tecrübeli çalıştırıcı bu futbolcunun yerine Ömer, Kerem ve Sekidika'dan birini tercih edecek.

OMAR VE BABEL NEGATİFE DÖNDÜ AMA..

Galatasaray'da zorlu Rize deplasmanı öncesi sıkıntılar da devam ediyor. Omar ve Babel'in test sonuçları negatife dönseler bile idman eksikleri nedeniyle kafileye alınmayacağı belirtildi. Böylece sarı-kırmızılılar Rize'de Arda, Babel, Omar, Belhanda ve Okan Kocuk'tan yararlanamayacak.

FALCAO İÇİN SON TEST ÇALIŞMASI

Haftalardır takımdan ayrı kalan Falcao'nun durumunun bugün yapılacak son çalışmada test edileceği belirtildi. Kolombiyalı forvetin kendisini iyi hissetmesi halinde kadroda yer alacağı bildirildi. Ancak idman eksiğinin bulunması nedeniyle riske edilmesi beklenmiyor.

Çeşitli problemleri olan Saracchi ve Etebo takımdan ayrı kuvvet çalışmalarına devam ederken iki futbolcunun da Rize'de takımdaki yerlerini alabilecekleri belirtildi.