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aksam.com.tr
  • 18 Eylül 2020 Cuma 00:25
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Füzuli Memmedov takımına kızdı

Füzuli Memmedov takımına kızdı

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Neftçi Teknik Direktörü Füzuli Memmedov, Galataaray maçı sonrasında konuştu.

Neftçi Teknik Direktörü Füzuli Memmedov, Galatasaray gibi rakiplerin en ufak hatayı bile affetmediğini, takımının kaba ve çocukça hatalar nedeniyle kaybettiğini söyledi.

UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Galatasaray'a 3-1 mağlup olarak elendikleri maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Memmedov, oyuna kazanmak için çıktıklarını, rakibin hatalarından faydalanarak kontratak yapmayı planladıklarını fakat başaramadıklarını kaydetti.

Gol attıktan hemen sonra gol yemenin üzücü olduğunu belirten Memmedov, "Galatasaray düzeyindeki rakipler en ufak hatayı bile affetmiyor. Daha dikkatli ve konsantrasyonlu olmalıydık. Takımım çok uğraştı. Fakat yaptığımız yanlışlar nedeniyle kaybettik. Kaba ve çocukça hatalarımız nedeniyle mağlup olduk. Böyle hatalar yapmamalıydık." diye konuştu.

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