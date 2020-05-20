Futbolun zirvesinin Riva'daki toplantısı başladı

Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık! Taraftarlar çok üzülecek

Koronavirüs salgını sebebiyle ekonomik açıdan zor günler geçiren Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, bazı branşlarda küçülme kararı alınacağını geçtiğimiz hafta divan kurulu toplantısında dile getirmişti. Sarı-Lacivertlilerin daralmaya gideceği branşlardan biri de basketbol. Fransız basını, Nando de Colo'nun, yönetimin maaş indirimi teklifini kabul etmeyeceğini ve takımdan ayrılacağını yazdı.