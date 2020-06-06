Futbolu bırakıp kendini müziğe vermek istiyor!

Başakşehirli Elia, Hollanda basınından, “vice.com”a konuştu.

AKŞAM

Eljero Elia yaptığı açıklamada, “Sezon sonunda mukavelem bitiyor. Hollanda’ya döneceğim. Zaten 33 yaşındayım. Artık futbol için yaşlı sayılırım. Ne yapacağımı bilmiyorum. Daha çok müzikle devam etmek istiyorum. Kendime ait bir stüdyom var. En fazla müzikten zevk alıyorum" dedi.

ABD’deki olaylara da değinen tecrübeli futbolcu, "Irkçılık olaylarıyla ilgili ne söyleyebilirim ki! Bu bir hastalık” yorumunda bulundu.