Futbolda tükürene ceza

D’Hooghe, The Telegraph gazetesine yaptığı açıklamada, ligler başlamadan önce sağlık koşullarının dikkatlice düşünülmesi gerektiğini belirtti.
Özellikle tükürmenin futbolda yaygın olduğunu dile getiren D’Hooghe, "Bu hiç hijyenik değil ve maçlar başladığında bundan sakınmamız gerekiyor. Belki sarı kartla cezalandırılabilir." ifadelerini kullandı.
Tükürüğün koronavirüsün yayılmasında etkili olduğunu kaydeden D’Hooghe, "Sadece bu bile maçlara başlamadan önce ne kadar dikkat etmemiz gerektiğini gösteriyor." yorumunu yaptı.
Romanya devi Steaua Bükreş'in sahibi Gigi Becali, 2008 yılında Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Galatasaray ile oynadıkları maçta temsilcimizi eledikleri takdirde kilise yaptırma sözü verdiğini ve geç de olsa sözünü tuttuğunu açıkladı. Becali, yaptığı açıklamada "Türkleri elersek, bir kilise yaptıracağım" diye Tanrı'ya söz vermiştim. Koronavirüsü var ama bu sözümü 12 yıl sonra tutuyorum" dedi.
Futbolda bu sezon da umduğunu bulamayan Fenerbahçe gelecek sezonun kadrosunu kurmak için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertlilerde bir numaralı gündem olan sol bek transferi için flaş bir gelişme yaşandı.
Paris Saint-Germen'in yıldız futbolcusu Neymar, annesi Nadine Gonçalves'in, kendisinden 31 yaş küçük sevgilisi Tiago Ramos'tan biseksüel olduğu için ayrıldığı iddia edilmişti. Brezilya basınında yer alan haberde Ramos'un, Neymar'ın aşçısıyla ilişkisi olduğunun ortaya çıkması nedeniyle, Brezilyalı oyuncunun Ramos'u evden kovduğu belirtildi.
Orlando Louisville Üniversitesi Amerikan Futbol Takımı'nda forma giyen 18 yaşındaki Dexter Rentz, cumartesi akşamı yaşadığı bir saldırı sonrasında vurularak öldürüldü.
Gelecek sezonun transfer çalışmalarına başlayan Trabzonspor'da son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Bordo-Mavililer, Galatasaray ile sözleşmesini uzatmaya yanaşmayan ve Fenerbahçe'nin de gündeminde olan Mustafa Kapı'ya teklif götürdü. 17 yaşındaki futbolcu, Trabzonspor'un teklifine “Avrupa'ya gitme hayalim var. Bu gerçekleşmezse görüşebiliriz” cevabını verdi.
Koronavirüsü atlatan ancak bu süreçte tam 10 kilo veren Galatasaray'ın ikinci başkanı, hem kendisi çok korktu hem de ailesini korkuttu. Abdurrahim Albayrak'ın oğulları, kalp ve tansiyon problemi olan 66 yaşındaki babalarının artık Galatasaray'da yöneticiliği bırakıp stresten uzak olmasını istiyor.
Bursaspor Kulübü, oyuncusu Burak Kapacak'ın Trabzonspor'a transferi ile ilgili spekülasyonlara açıklık getirdi.