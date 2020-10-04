Futbolda transfer dönemi sona eriyor

Futbolda 2020-2021 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi yarın sona erecek.
Yaz transfer döneminde sona yaklaşıldı. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulunun daha önce aldığı karara göre, birinci transfer ve tescil dönemi yarın sona erecek.
Birinci transfer dönemi, 4 Ağustos'ta başlamıştı.
"Ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi ise daha sonra duyurulacak.
Trabzonspor'un her konuda anlaşmaya vardığı Brezilyalı stoper Vitor Hugo geliyor.
Diego Perotti'yi transfer eden Fenerbahçe'de yeni hedef Emiliano Buendia
Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın kadro dışı bırakma kararı aldığı Umut Nayir'in yeni takımı belli oldu.
4 Ağustos'ta başlayan yaz transfer dönemi yarın sona eriyor.
Karagümrük maçında Fenerbahçe'de Erol Bulut'un Tolga Ciğerci'yi oyuna alması sosyal medyada en çok konuşulan gündem maddelerinden oldu.
Trabzonspor Kulübü, serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Jorge Djaniny Tavares Semedo ile 3 yıllık anlaşma sağladı.